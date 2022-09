Bredene dooft lichten van openbare verlichting tijdens weekdagen

De stijgende energiekosten wegen zwaar door op de budgetten van de gemeentebesturen. Ook in Bredene worden maatregelen genomen en besparingen doorgevoerd. Eén van die maatregelen is het doven van de openbare verlichting. Ook de Watertoren wordt niet meer verlicht.

Het gemeentebestuur zal, van zodra het door energiebeheerder Fluvius mogelijk wordt gemaakt (wellicht binnen enkele weken), de straatverlichting in de gemeente doven en dit dagelijks van 23 uur ’s avonds tot 5 uur ’s morgens. Enkel op vrijdag en zaterdag blijft de verlichting ook ’s nachts branden. Ook andere gemeentebesturen kozen er voor om deze besparingsmaatregel door te voeren.

Grote besparing

Bredene heeft de voorbije jaren trouwens al geïnvesteerd in openbare verlichting die ’s nachts wordt gedimd. “Maar door alle openbare verlichting te doven, zorgen we voor een besparing van 35 % van de energiekosten op de straatverlichting”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. Nutsmaatschappij Fluvius zal alle installaties in Bredene aanpassen zodat de lichten kunnen worden gedoofd. Dat zal niet allemaal tegelijk gebeuren maar wel per zone. Niet enkel de openbare verlichting wordt gedoofd, maar ook de Watertoren en andere openbare gebouwen zullen niet meer worden verlicht.

Zichtbaarheid is belangrijk

Het gemeentebestuur roept de zwakke weggebruikers (fietsers en voetgangers) op om zich meer dan ooit zichtbaar in het verkeer te begeven. “Dat is niets nieuw, want wij voeren elk jaar campagne voor een goede zichtbaarheid in het verkeer. Bovendien is er tussen 23 en 5 uur sowieso minder verkeer op de baan, maar wie toch de baan op moet, zorgt best voor reflecterende kledij en een goede verlichting op de fiets”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe aan.