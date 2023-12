Blauwpoorte wil als eerste in Vlaanderen windboom op site plaatsen: “Zachtste briesje levert al stroom”

Projectontwikkelaar Urbes wil op de site van zijn woonproject Blauwpoorte als eerste in Vlaanderen een ‘windboom’ met microwindturbines plaatsen. Op het dak van het hoogste appartementencomplex komen er ook bijhorende ‘aëroleafs’. Het gaat om een stukje duurzame technologie dat meer en vaker stroom kan opwekken dan zonnepanelen.

Met Blauwpoorte wil Urbes op de site van voormalig serrebedrijf Scheldeman een nieuw ecologisch stadsdeel creëren. Eens het volledige woonproject af is zullen er 176 appartementen en zes handelspanden, verdeeld over zeven woonblokken, gerealiseerd zijn. Op vandaag zijn er drie helemaal bewoond en is een vierde voor 90 procent verkocht. “We zijn ook aardig op weg om snel hetzelfde in blok 5 te bereiken. Dat is afgewerkt en wordt volgend jaar opgeleverd”, weet Jan Romel. “Dichter naar het kanaal toe verrijst momenteel Kasteeltoren 1, een modern wooncomplex met negen bouwlagen. De ruwbouw staat boven en de verkoop is een maand geleden opgestart. Eens dat afgewerkt is maken we na de zomer van 2024 ook werk van Kasteeltoren 2.”

Rode draad doorheen het hele project zijn ecologie, innovatie en duurzaamheid. Aspecten die Urbes naar eigen zeggen hand in hand wil laten gaan met slimme technieken en innovatieve implementaties. “Negen jaar geleden waren we bij de eersten die het verwarmen en passief koelen met geothermische warmtepompen wilden toepassen”, geeft Jan als voorbeeld. “Toen kregen we daar van de overheid nog E-peilstrafpunten voor en moesten we toch verplicht een gasaansluiting voorzien terwijl die nooit gebruikt zou worden. We pasten dit toch op eigen risico en uit eigen zak toe. Ondertussen worden hier uiteraard E-peilwinstpunten voor toebedeeld en gebruikt iedereen warmtepompen. Vanuit diezelfde overtuiging willen we nu als eerste in Vlaanderen een ‘windboom’ en ‘aëroleafs’ plaatsen om elke flat in de Kasteeltorens van dezelfde groene energie te kunnen voorzien als de appartementen in de andere woonblokken.”

Bladeren

De Aëroleafs samen vormen een boom. (repro Frank) © Frank Meurisse Frank Meurisse

Zo’n windboom is een mooi vormgegeven variant op een windmolen, geïnspireerd op de natuur. In de constructie hangen ‘aëroleafs’, microwindturbines die de bloembladeren van de boom vormen. “Zo’n windboom kan het zachtste windbriesje in groene stroom omzetten”, aldus Jan. “Er is heel weinig wind nodig om die te doen draaien en bijgevolg elektriciteit op te wekken. Die wind is er zo goed als altijd, terwijl een zonnepaneel nominaal veel minder opbrengt. We zien dit dan ook als hét alternatief om elk appartement van groene energie te voorzien. Het dak van Kasteeltoren 1 is te klein om elk appartement van drie zonnepanelen van in totaal 300 watt te voorzien. Met deze windboom kan elk appartement één ‘aëroleaf’, een microwindturbine met een vermogen van 500 watt, toebedeeld krijgen. We kunnen bijkomend, als de klant dit wenst, extra ‘aëroleafs’ op het dak zetten om op die manier elk appartement nog veel meer groene energie te geven. Als je weet dat een gemiddeld appartement met drie zonnepanelen in Blauwpoorte gemiddeld per jaar nog geen 2 euro per 24 uur aan elektriciteit verbruikt om te verwarmen, koelen, koken en ventileren, dan kunnen we dit met deze technologie nog verbeteren.”

Het gaat om Franse technologie, waarvan het bedrijf Plus Energie dit jaar de productie en commercialisering in Vlaanderen gecentraliseerd heeft.

E-peil

“Op die manier willen we een vervolg breien aan het succesverhaal dat eerder bij een Franse uitvinder ontstond”, weet zaakvoerder Harold Kindt. “Eén windboom kan tussen de 1.500 en 3.500 kWh of meer per jaar opwekken. Aëroleafs op een plat dak brengen een veelvoud op. Goed om weten is dat ze ook geen geluid genereren. “We zijn blij dat Urbes voor deze technologie kiest. De voorwaarde om die investering te kunnen doen is dat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dit ook als een energiebron erkend, net zoals ze dat al met zonnepanelen deed. Gebeurt dat dan kunnen we hiermee het toegekende E-peil laten dalen. Aangezien de opbrengst veel beter kan zijn dan die van zonnepanelen en meteen ook een oplossing betekent in hoogbouw zien we niet in waarom men hier niet mee akkoord zou gaan.”