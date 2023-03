‘Blankenberge-letters’ zitten tijdelijk zonder licht

De ‘Blankenberge-letters’ aan het Blankenbergse stationsplein zijn al enkele dagen in duisternis gehuld.

De stad liet via haar sociale mediakanalen weten dat Fluvius het probleem vrijdag komt bekijken, en roept op om nog even geduld uit te oefenen: “Aandachtige voorbijgangers hebben het misschien al opgemerkt: de verlichting van onze BLANKENBERGE letters is al enkele dagen defect. Op vrijdag 24 maart komt Fluvius langs om de verschillende ledmodules te controleren en waar nodig te herstellen. Nog even geduld, tot het licht weer aangaat”, klinkt het.