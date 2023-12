Blankenberge gaat via eigen klimaatbedrijf zélf duurzame energie opwekken: “Elke inwoner kan hiervan mee profiteren”

Tijdens de gemeenteraad werd dinsdag groen licht gegeven voor de oprichting van het ‘Klimaatbedrijf Blankenberge’. Met dit ambitieus project – een absolute primeur voor België – wil het stadsbestuur zelf duurzame energie opwekken en aanbieden.

Het Blankenbergse stadsbestuur wil via een eigen klimaatbedrijf zelf energie opwekken en die tegen een voordelige prijs aanbieden aan de inwoners. In een eerste fase komen er in de stad 10.000 extra zonnepanelen op openbare gebouwen en sociale woningen. Daarnaast komen er vijftig laadpalen, en wil de stad in een later stadium ook een aantal windmolens plaatsen. Daarvoor start het lokaal bestuur in 2024 een onderzoeksstudie op. “Klimaatbedrijf Blankenberge is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk of cvso. Dit betekent dat elke inwoner eraan kan deelnemen én er ook van kan profiteren”, legt schepen van Duurzaamheid, Energie en Klimaatdoelstelling Mitch De Geest (Open VLD) uit.

Vanaf maart kan elke inwoner aandelen kopen in het bedrijf. “De prijs van een aandeel is 250 euro. Bezit je aandelen, dan kan je een percentage aan winst (dividend) uitgekeerd krijgen. In december, januari en februari organiseren we hier infosessies over”, klinkt het.

Aanvulling

“Voor alle duidelijkheid: Klimaatbedrijf Blankenberge is een aanvulling op de energielevering die er nu al is”, vult burgemeester Björn Prasse (Open VLD) aan. “De stad wordt dus uiteraard niet afgekoppeld van het hoogspanningsnet. De zon schijnt niet altijd en er zijn ook windstille dagen, dus blijft Blankenberge op het net. De bedoeling is wel om met alle initiatieven een maximaal rendement op te bouwen zodat het lokaal bestuur alle Blankenbergse gezinnen van zelf geproduceerde groene stroom kan voorzien. Wat de kost voor ons allen ook moet doen dalen.”