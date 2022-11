Blankenberge dooft plaatselijk straatverlichting

Fluvius start met het gefaseerd doven van de openbare straatverlichting. Het lokaal bestuur bespaart hiermee tot 37% van de reguliere verbruikskost. De verlichting gaat uit van 23 tot 5 uur.

Op vrijdag en zaterdag blijft de straatverlichting ’s nachts branden. Er komen ook extra reflecterende strips bij wegversmallingen en wegmarkeringen in het poldergebied. Dat is ook het geval bij kruispunten en gevaarlijke bochten, zoals de rotondes in de Franchommelaan of de Lissewegestraat.

Verder zal de verlichting blijven branden in bepaalde werfzones, aan voetgangerstunnels en langs een aantal gewestwegen. Het doven van de verlichting wordt later eventueel bijgestuurd. Voor de drukkere toeristische periodes is het de bedoeling een aangepast regime uit te werken.

(WK)