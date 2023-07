Bewoners nieuwe wijk in Hooglede niet tevreden over herberekende energiefactuur: “Nog altijd veel te hoog, we betalen dit niet”

Drie weken nadat de bewoners van de nieuwe wijk de Schaerkehoek, op de grens van Hooglede met Roeselare, gerustgesteld werden door energieleverancier Veolia en hun veel te hoge factuur mochten scheuren, zijn de plooien nog niet gladgestreken. Iedereen kreeg intussen een nieuwe factuur, maar ook die is veel te hoog, menen de wijkbewoners. “We betalen dit niet”, zeggen de bewoners boos.

Verschillende bewoners van de nieuwe wijk Schaerkehoek kregen eind mei een erg hoge energiefactuur in de bus. Onder andere Joyce Merten en Arran Six uit de Albert Claudestraat moesten 1.900 euro betalen. “En dat terwijl we maandelijks een voorschot van 100 euro betalen.”

Ook bij andere bewoners lag de energiefactuur erg hoog. Eind juni organiseerde Veolia een infomoment voor de klanten. Daar gaven ze toe dat er iets fout gelopen was bij de berekening. De bewoners mochten hun factuur verscheuren en zouden snel een nieuwe in de bus krijgen.

“Inmiddels hebben we die al ontvangen. Het bedrag ligt bij ons zo’n 700 euro lager, maar het is net zoals bij de buren nog altijd veel. Zeker als je weet dat de bewoners van het nabijgelegen Roobaertpark, dat aangesloten is op Fluvius, niets moeten bijbetalen”, zegt Joyce Merten.

Warmtenet

De bewoners van de Hoogleedse wijk hebben geen individuele verwarming, maar zijn aangesloten op een lokaal warmtenet. Daarvoor krijgen de woningen hun warmte vanuit centrale gasgestookte cabines. Na de opluchting van drie weken geleden kennen de wijkbewoners opnieuw slapeloze nachten. “Wij betwisten onze factuur en gaan deze niet betalen. Ook de voorschotten betalen we niet langer”, aldus de bewoners.

Zij namen inmiddels contact op met Veolia. “Ze draaien daar rond de pot. Zolang dit niet opgelost is, kunnen ook zij naar hun geld fluiten. We voelen ons een beetje als proefkonijnen. Met wat natte vingerwerk slaan ze een beetje een slag in onze factuur, maar als wij iets vragen krijgen we geen duidelijk antwoord.”

Indexatie

Veolia heeft op de Schaerkehoek 44 klanten. “We gaan de vragen van de bewoners individueel beantwoorden”, zegt Thomas Deruytter, general counsel bij Veolia. “We zetten alles op alles om het vertrouwen van die mensen terug te winnen. Anderzijds zijn de energieprijzen momenteel erg hoog, daar kunnen we niet omheen. Bij andere leveranciers moet een indexatie nog gebeuren. Dat maakt dat de buren van onze klanten, de bewoners van het nabijgelegen Roobaertpark, hun afrekening wellicht nog zullen ontvangen.”