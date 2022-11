Betere lichtsterkte en besparing dankzij LED-verlichting op voetbalterreinen van Koekelare

De verlichting op de twee oefenterreinen op het gemeentelijk sportcentrum in Koekelare, gelegen langs de Belhuttebaan, was al een tijd onvoldoende om bij duisternis te kunnen trainen of wedstrijden te spelen. Vandaar dat een oplossing zich opdrong en schepen van sport Jan Lievens (Open Vld) daar meteen werk van maakte.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond legt strenge regels op qua lichtsterkte en keurt de terreinen om de twee jaar. Vandaar dat er voor beide voetbalvelden een oplossing moest komen, wilden de velden nog gebruikt worden om competitie op te spelen. “Het gemeentebestuur heeft beslist om dit jaar budget uit te trekken voor de verledding van de lichten op de twee oefenterreinen”, steekt schepen van sport Jan Lievens van wal. “We doen dat enerzijds om te voldoen aan de strenge eisen van de voetbalbond, maar anderzijds ook om de energiekosten te doen dalen.”

Besparing

“De plaatsing van LED-verlichting zal een minverbruik realiseren van 7000 kWh, wat neerkomt op een besparing van 3.000 euro voor de gemeente”, besluit de Koekelaarse schepen sport.

De werken werden uitgevoerd door de firma Verstraete uit Jabbeke. De investering bedraagt 39.113,87 euro. (EV)