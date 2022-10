Besparingen op de energiefactuur

Ook Zonnebeke bespaart op energie. “Maar onze veiligheid mogen we niet in gevaar brengen”, stelt schepen van Duurzaamheid Johan Demonie (#Team8980).

“Eerst wil ik zeggen dat we het meest besparen op de energie die we niet gebruiken”, aldus de schepen. “Daarom hebben we al de verenigingen, scholen, jeugdbewegingen… op hun plichten gewezen. Al geruime tijd zijn we bezig met alle gemeentelijke gebouwen in kaart te brengen om te kijken hoe en waar we kunnen besparen. We hebben voor ongeveer 50.000 euro zonnepanelen gelegd op OC ’t Zonnerad en de BKO’s in Beselare en Passendale. De thermostaten in onze gebouwen, die we gratis ter beschikking blijven stellen van onze verenigingen, hebben we afgeschermd om te veel verbruik te vermijden. Hetzelfde gebeurde voor de bib en de kinderopvang. Er is een tijdsbeperking op de verwarmingselementen van twee naar één uur. In alle openbare gebouwen werden door een technicus de verwarmingsinstallaties gecontroleerd. We zullen de volgende maanden verder inzetten op kleine ingrepen die het energieverbruik ten goede komen.”

“Sinds 2014 doven we al de straatverlichting, toen als een van de eerste gemeenten. Dit bracht ons een besparing op jaarbasis van 15 à 20.000 euro. Dit bedrag mogen we nu minstens met vier of vijf vermenigvuldigen. Door het doven is de veiligheid niet in het gedrang gekomen. Ongeveer 20 procent van onze openbare verlichting is al ledverlichting. Nu hebben we Fluvius gevraagd om naar 50 procent dimmen over te stappen. Dit zal ook een kleine besparing opleveren, maar alle kleintjes helpen. Als overheid moeten we immers het voorbeeld geven.”

In groot-Zonnebeke zal de kerstverlichting behouden blijven. “We kunnen toch niet alles afschaffen en de kerstperiode is de mooiste periode van het jaar. Omdat het hoofdzakelijk om ledverlichting gaat, zouden we al niet veel besparen. We kunnen ze wel in duur beperken door eventueel een week later uit te pakken met de verlichting en ze vroeger te later verwijderen. We voorzien als lokaal bestuur verschillende subsidies voor energiebesparende maatregelen zoals voor het installeren van zonneboilers of het installeren van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen”, besluit schepen Demonie. (NVZ)