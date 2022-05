Beslissing over Ventilus nadert

“Het is stilaan tijd om de overlegprocessen af te ronden en binnen de Vlaamse regering een beslissing te nemen over het Ventilusproject”, zo klonk het bij Zuhal Demir in het Vlaams Parlement. Er lijkt dus eindelijk een einde te komen aan het eindeloze wikken en wegen van de Vlaamse minister van Omgeving. Of de betrokken West-Vlaamse gemeentes blij zullen zijn met haar beslissing, is nog maar de vraag.

Ook de laatste dagen was het niet stil rond Ventilus. Van de kust tot in Avelgem, overal maken burgers, ondernemingen en lokale besturen duidelijk dat ze niet akkoord gaan met een bovengrondse hoogspanningslijn. Nochtans biedt die volgens het rapport van de intendant het meeste voordelen.

Geen unanimiteit

De N-VA-minister heeft echter de protesten van de burgerbewegingen altijd in overweging genomen en laat in het parlement weten dat een ondergrondse aanleg van de leidingen een te overwegen alternatief kan zijn. Beide opties hebben zowel voor- als tegenstanders in de politiek.

Het lijkt me niet onverstandig om te kiezen voor de optie die de minste weerstand opwekt

“Hoewel een ondergrondse leiding aanlokkelijk lijkt, is het geen realistische optie. Het zorgt voor vertraging, bevoorradingsonzekerheid…”, zo zei Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz. Zijn Vlaams-nationalistische collega Wilfried Vandaele is het daar niet mee eens: “Ik vrees voor veel procedures tegen zo’n bovengrondse leiding. Het lijkt me niet onverstandig om te kiezen voor de optie die de minste weerstand opwekt.”

Maar de tijd van overleg lijkt nu stilaan voorbij te zijn. De beslissing wordt volgens Zuhal Demir door de voltallige Vlaamse regering genomen. Wanneer die zal vallen, is niet bekend.