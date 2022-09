Bellewaerde verhoogt ticketprijzen voorlopig niet: “Vast energiecontract voor enkele jaren”

Deze week kondigde Plopsaland De Panne aan dat ze de toegangsprijzen voor het pretpark zullen verhogen naar aanleiding van de hoge energieprijzen. Bij Bellewaerde is zo’n prijsstijging voorlopig niet aan de orde.

“Wij zijn één van de weinige gelukkigen die vooruit gedacht hebben: we hebben een vast energiecontract, waarmee we nog een paar jaar safe zitten. Voorlopig hebben we dus maar weinig last van de hoge energieprijzen. We merken wel dat de prijzen van producten stijgen, maar op dat vlak gaan we nog geen prijsstijgingen doen.”

Volgend jaar zal de prijs voor een toegangsticket wel stijgen, maar niet omwille van de hoge energiekost. “We plannen in de winter heel wat vernieuwingen en investeringen, dus de prijsstijging zal vooral daarmee te maken hebben. Dat staat volledig los van de energiecrisis”, zegt Van Dorpe. (TOGH)