Elia bouwt “eerste energie-eiland ter wereld” voor onze kust

Voor de Belgische kust zal tegen 2026 het Prinses Elisabeth Eiland worden gebouwd. Dat moet een energie-eiland worden om ons land op termijn te voorzien van elektriciteit die wordt opgewekt door de vele windmolens in de Noordzee.

Het eiland komt op 45 kilometer voor onze kust en zal vijf hectare beslaan. Het komt middenin de Prinses Elisabethzone. Dat is de zone die is voorzien in de Noordzee om nieuwe windmolens te gaan bouwen, naast de al bestaande turbines.

Het energie-eiland krijgt een dubbele rol. Het zal niet alleen alle stroom bundelen die door de nieuwe windmolens op zee wordt opgewekt, maar het wordt tegelijk een centraal aansluitingspunt voor toekomstige nieuwe interconnectoren – dat zijn onderzeese hoogspanningslijnen – met Groot-Brittannië en Denemarken.

Aan de bouw van het eiland hangt een prijskaartje van 450 miljoen euro. De kostprijs van alle infrastructuur samen – dus niet alleen het eiland maar ook alle interconnectoren en kabels – zal oplopen tot 2 miljard euro.

De bouw van het kunstmatige energie-eiland – een wereldprimeur volgens hoogspanningsbeheerder Elia – kadert in de plannen van de regering om de capaciteit van onze windenergie op zee op te trekken van 2,2 gigawatt vandaag naar 8 gigawatt in 2040.