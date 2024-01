Battery Supplies uit Deerlijk voorziet laadzaal in nieuwe magazijnen van Delhaize van 308 batterijen voor heftrucks

Battery Supplies uit Deerlijk, dochteronderneming van onderdelenspecialist TVH, heeft de nieuwste koelafdeling van de magazijnensupermarktketen Delhaize in Zellik van batterijen voor de heftrucks mogen voorzien.

“Dit is een van de grootste laadzalen voor Delhaize in België”, verduidelijkt zaakvoerder van Battery Supplies Alexander De Soete. “De laadzaal bestaat uit 136 laders voor een volledige vloot van 308 wisselbatterijen. De installatie van een nieuwe laadzaal van die grootteorde is een unicum. Toch is de ingenomen ruimte van de laders en batterijen heel beperkt door een slimme en weldoordachte opstelling van de batterijen.”

Battery Supplies is de absolute specialist op het gebied van batterijen. “Wij hebben het grootste assortiment aan verschillende soorten batterijen, zoals tractiebatterijen, stationaire batterijen, solar batterijen en custom-made lithium batterijen. We bieden ook alle bijbehorende laders en accessoires aan. Daarnaast hebben we een team van experts in huis die zorgen voor het onderhoud en de reparatie van batterijen en laders,” aldus Alexander De Soete.

Battery Supplies ontstond in 1999 en telt meer dan 90 personeelsleden. Het bedrijf heeft een omzet van meer dan 42 miljoen euro. Battery Supplies is actief in België en Duitsland en exporteert wereldwijd via een distributienetwerk. (DRD)