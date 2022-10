Barco krijgt vergunning voor 180 meter hoge windmolen op Hoog Kortrijk

Barco heeft zijn vergunning beet voor de bouw van een eigen windmolen op Hoog Kortrijk, nabij hun kantoren. Al heeft dat serieus wat voeten in de aarde gehad. De afgelopen periode doken liefst 328 bezwaarschriften op tegen de komst van de windmolen. De provincie geeft daar geen gehoor aan en geeft de wereldleider in professionele beeldvorming nu dan toch de nodige vergunningen. Er is nog beroep mogelijk, maar het bedrijf hoopt dat het niet zover komt.

Het nieuws raakte bekend wereldkundig gemaakt na een vraag van Carmen Ryheul (Vlaams Belang) aan het adres van Schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) op de gemeenteraad. Zij hekelt het gebrek aan respect vanuit de stad voor de vele protesterende buurtbewoners: “De stad deed geen moeite om vooraleer een advies aan de deputatie te overhandigen in overleg met de buurtbewoners te gaan. Dit getuigt van erg weinig respect.” De meer dan 300 protesterende buurtbewoners vrezen geluidshinder, overlast door slagschaduw en een dalende marktwaarde van huizen.

Barco, beursgenoteerd, wereldleider in medische beeldvorming met hoofdkantoor op Hoog Kortrijk, wil een eigen windturbine plaatsen in de hoek van hun personeelsparking. De windturbine van Barco is liefst 180 meter hoog, de wieken hebben dan weer een diameter van 139 meter. Met het project mikt Barco op 11.290 MWh per jaar aan elektriciteitsproductie, om zo de eigen energiefactuur wat te drukken. De stad en provincie geven wel wat bijkomende adviezen omtrent de plaatsing van de windturbine. De bomen die gekapt worden om de turbine te plaatsen, moeten elders gecompenseerd worden. Verder mag er ook geen rode lijn, de kleur van Barco, zijn op de wieken. Ook reclame op de turbine moet discreet gebeuren, in een neutrale kleur.

Omwonenden kunnen nog steeds klacht indienen tegen de komst van de mastodont. Bij Barco hopen ze alvast dat het zo’n vaart niet zal lopen en nemen ze een adviesbureau onder de arm.Zij zullen de effecten van slagschaduw en geluid, afstand tot omliggende huizen, tellingen van vogels en vleermuizen, vlieglijnen van en naar de luchthaven Kortrijk-Wevelgem… minutieus onderzoeken. Intussen is het voor Barco bang afwachten tot het verstrijken van de periode waarin buurtbewoners protest kunnen aantekenen.