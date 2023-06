AZ Zeno op weg om duurzaamste ziekenhuis van ons land te worden

De energiekost van AZ Zeno daalt aanzienlijk dankzij de installatie van 1224 zonnepanelen. AZ Zeno stelde in Knokke haar investeringsplannen voor om de ambitie waar te maken om op korte termijn het duurzaamste ziekenhuis van België te worden. Daarmee willen ze beter doen dan wat Europa van de zorgsector verwacht. Dat alles past in een duidelijk omschreven “people, profit, planet” plan. In deze eerste afgewerkte fase zal men voor 25% kunnen voorzien in eigen energie. Op termijn zal dat 43% worden.

Niet minder dan 3 van de 4 projecten op korte termijn werden bekendgemaakt naar aanleiding van de samenwerking met zonnepanelen expert Earth in Knokke. “Met het tropische weer van de afgelopen dagen konden we zelfs 100% autonoom draaien gedurende 45 minuten”, vertelde algemeen directeur Patrice Buyck. “Zonne-energie neemt een steeds groter aandeel in van onze energiebevoorrading en kan onze energiefactuur drastisch beperken. Gezondheidszorg vraagt immers bijzonder veel energie. Deze investeringen in groene energie passen volledig in de duurzame ambities van AZ Zeno”. Dit project is een mooie samenwerking tussen duurzame energiespecialist Earth en het innovatieve AZ Zeno in Knokke, dat bekend staat om zijn moderne aanpak en efficiënt beheer.

Samenwerking AZ Zeno, Earth en Ingenium

Luc Demeyere, CEO bij Earth (Gridlink), had het over een uiterst vruchtbare samenwerking die mooi symbool staat voor hoe de zorgsector meer en meer oog heeft voor duurzame en financiële argumenten. “We gaan naar een maatschappij waar de energiebevoorrading zal samengesteld zijn uit verschillende bronnen. AZ Zeno beschikt over een heldere langetermijnvisie op duurzaamheid. De ruim 1200 zonnepanelen zijn daar een exponent van, aangezien de duurzame ambities van het ziekenhuis veel verder reiken dan enkel zonnepanelen. Earth is kind aan huis in de zorgsector met verschillende woonzorgcentra en ziekenhuizen die eveneens de duurzame energieswitch gemaakt hebben. Het project van AZ Zeno is een prachtig voorbeeld van hoe zorgsector en industrie hand in hand kunnen gaan”.

Dat het financiële een rol speelt wordt ook niet ontkend: de energiefactuur steeg voor AZ Zeno tussen 2020 en 2023 van 1 naar 5 miljoen op jaarbasis. “Die vervijfvoudiging is een heel concreet cijfer voor ons ziekenhuis en meteen een groot budget dat niet aan zorg kan besteed worden. Dat is niet houdbaar. Investeren in duurzaamheid is dan ook een ecologische, maatschappelijke én financiële strategie. Dat zorgt ervoor dat we stilaan het meest duurzame ziekenhuis van België zijn. We gaan door op dit elan want nog dit jaar lanceren we twee gelijkaardige projecten”, gaf Jo Dendauw aan, facilitair directeur van het ziekenhuis AZ Zeno.