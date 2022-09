AZ Groeninge zet zich schrap voor energiefactuur van 10 miljoen euro extra: “We zullen niet besparen ten koste van de patiënt”

AZ Groeninge in Kortrijk betaalde vorig jaar nog drie miljoen euro voor hun energierekening. Maar die kost zal dit jaar ongeveer tien miljoen euro hoger liggen. “De afgelopen jaren hebben we een buffer opgebouwd, waarmee we die kost tijdelijk kunnen dekken. Maar het kan zo niet blijven duren”, vertelt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

De energierekening van AZ Groeninge in Kortrijk zal dit jaar gigantisch toenemen door de hoge energieprijzen, net zoals bij de andere ziekenhuizen. Dat blijkt uit een rondvraag van de redactie. “Vorig jaar betaalden wij drie miljoen euro voor onze energierekening. Nu zal die kost tien miljoen euro hoger liggen en zullen we een totaal van dertien miljoen moeten neerleggen”, zegt Lammertyn.

“Op financieel vlak zijn wij een gezond ziekenhuis. De afgelopen jaren hebben we een buffer opgebouwd, waarmee we die kost tijdelijk kunnen dekken. Maar het kan zo niet blijven duren. We weten ook niet hoe de toekomst er zal uitzien. Zullen de energieprijzen zakken? Zal de overheid budget vrijmaken om de ziekenhuizen te ondersteunen?”

Niet besparen ten koste van patiënt

Om de energiekost te drukken zal AZ Groeninge zoveel mogelijk energie besparen. “De energie, die je niet verbruikt is natuurlijk de goedkoopste. We vragen de medewerkers bijvoorbeeld om de lichten zoveel mogelijk uit te doen waar het niet nodig is, om meer de trap te nemen dan de lift, de temperaturen in de bureauruimtes en in bepaalde lokalen wat te verlagen. We proberen ook de bestaande verlichting zoveel mogelijk te vervangen door LED-verlichting Op de parking gaan we ook op bepaalde momenten de verlichting halveren. Alle kleine beetjes kunnen tellen”, gaat Lammertyn verder.

“Van zoveel mogelijk de trap nemen tot verlichting verminderen”

Maar die energiebesparingen zullen niet ten koste komen van de patiënt. “In de kamers moeten we verwarmen tot een vastgelegde temperatuur. En ook op onze medische toestellen kunnen we absoluut niet besparen. Het is niet de bedoeling dat het verminderen van energieverbruik nefast is voor de patiënt. We zullen de extra energiekosten ook niet doorrekenen naar de patiënten. Onze tarieven liggen vast en we kunnen dat wettelijk gezien ook niet doen.”

Investeren in groene energie

Een andere manier om de energierekening te drukken is zelf energie produceren. “Op dit moment produceren we 14 procent stroom met onze eigen zonnepanelen. We hebben nog enkele daken, waar er geen zonnepanelen op liggen. Maar die zijn niet sterk genoeg om de standaard panelen te dragen. Daarom onderzoeken we nu de optie om een type zonnepanelen dat heel wat lichter is erop te plaatsen”, besluit Lammertyn.