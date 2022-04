Avondschool Wasko organiseert energieavond: “Mensen helpen geld te besparen”

De Wielsbeekse ‘Avondskole’ Wasko organiseert nu en dan een laagdrempelige infoavond. Op 25 april ontvangt Wasko geïnteresseerden om hen te informeren over energie. “Een actueel thema waarop iedereen kan besparen”, klinkt het.

Wasko organiseerde in het verleden al meerdere infoavonden. Zo kwamen onder meer al Sandra Bekkari en Leo Bormans op bezoek. “In onze doelstellingen staat dat we de burger op een laagdrempelige manier moeten informeren. Dat kan door lesreeksen, maar ook door eenmalige infoavonden”, legt Frederik Vynckier uit.

Ervaringen delen

Voor een volgende infoavond kiest Wasko voor het thema energie. “Dat is heel actueel. In september en oktober gingen de prijzen de lucht in door corona en nu door de politieke situatie in Oekraïne en Rusland. Heel wat burgers voelen dat in hun portemonnee. Wij willen hen enkele tips en tricks toebrengen om geld uit te sparen”, vult Jan De Potter aan. Vanuit verschillende domeinen wil Wasko op die avond ervaringen delen over dat thema. Jan De Potter en Vincent Herman zullen er spreken.

“We beginnen met een aantal bedenkingen over het verleden en het heden van de energiemarkt. En wat kunnen we in de toekomst doen? Enerzijds kunnen we bijdragen tot het milieu, maar anderzijds kunnen we zelf ook besparen zonder grote investeringen te doen.” Vincent Herman was in Vlaanderen een van de pioniers op het vlak van zonnepanelen. Sinds 2008 is hij al zelfstandig ingenieur in de branche. Hij zal bespreken welke stappen zonnepanelen de laatste 15 jaar al gezet hebben en welke toekomst zonnepanelen hebben. “Ik zal ook het gebruik van de digitale teller nog eens toelichten. Veel gebruikers hebben dat, maar ze weten lang niet allemaal hoe het werkt en hoe je er het best mee omgaat. Ik zal die avond tips geven om de energie die je opwekt direct te gebruiken. Dat is nu de kunst.”

Direct aan de slag

Wasko wil op de gespreksavond snel mensen helpen. “Het lijkt soms allemaal wat ingewikkeld, maar met slechts enkele tips kan iemand 10 tot 15 procent minder verbruiken en dus besparen. Daarbij is het belangrijk dat ze niet op comfort hoeven in te boeten. Na de gespreksavond zouden ze met de tips direct aan de slag moeten kunnen gaan”, besluit Jan. (Niels Vromant)

De gespreksavond vindt op 25 april plaats in OC Den Aert en begint om 20 uur. Deelname aan de avond kost 5 euro, inclusief twee drankjes. Inschrijven is mogelijk via info@waskovzw.be.