Avelgem verhuist gemeentediensten naar Sociaal Huis

Het gemeentebestuur in Avelgem heeft beslist om de diensten in het gemeentehuis in 2024 te verhuizen naar het Sociaal Huis in de Leopoldstraat. De redenen van de verhuis zijn de stijgende energieprijzen en de hogere loonkosten.

Het meerjarenplan 2020-2025 voorzag reeds een uitbreiding van het sociaal huis en acties om het gemeentehuis energiezuiniger te maken. Met de internationale energiecrisis is er nu een extra factor bijgekomen. Om de gemeente financieel gezond te houden, maakte Avelgem een tussentijdse evaluatie. Daarbij werd bekeken of de administratieve diensten van het gemeentehuis inpasbaar zouden zijn in het uitgebreide Sociaal Huis.

Door de komst van de diensten kunnen de Voedselbank en de externe partners van het Sociaal Huis geen intrek nemen in de vernieuwde gebouwen. De gemeente is voor deze partners nog op zoek naar alternatieve locaties.

Centraal ontmoetingspunt

Vanaf de zomer van 2024 zullen (bijna) alle gemeente- en OCMW-diensten dus onder een dak zitten. Zo ben je binnenkort welkom op één centraal ontmoetingspunt. Het huidige gemeentehuis (Kortrijkstraat 8) zal na de verhuis een nieuwe, nog onbekende bestemming krijgen.