Avelgem gaat openbare verlichting tot 6 uur ‘s morgens doven

De energiecrisis deed al veel steden en gemeenten in ons land teruggrijpen naar besparingen op elektriciteitsvoorzieningen. Ook Avelgem ziet de stijgende druk op zijn gemeentefinanciën en besliste nu, in samenspraak met Zwevegem, Spiere-Helkijn en Kluisbergen, om openbare verlichting ‘s nachts -behalve op vrijdag en zaterdag- langer te doven.

Het Avelgemse gemeentebestuur heeft beslist om de openbare verlichting zowel langs de gemeentewegen als de gewestwegen langer te doven. In de week van 28 november zullen al enkele straten en wijken tot 6 uur ‘s morgen niet meer verlicht worden.

De verlichting dooft uit op zondag, maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht, telkens tussen 23 en 6 uur. “In Avelgem is het al sinds 2017 de gewoonte om de verlichting ‘s nachts te doven”, zegt Avelgems burgemeester Lut Deseyn (gbA-Gemeentebelangen). “Daarmee waren we bij de eerste. Op vrijdag en zaterdag bleven de lampen branden, dit om het veiliger te maken voor de uitgaande jeugd.”

Regionale maatregel

In de gemeente floepten de lichten na 4.30 uur ‘s morgens weer aan, maar sinds de energiecrisis gingen er in Avelgem en omstreken stemmen op om de openbare verlichting verder terug te schroeven. “Burgemeester Marc Doutreluingne (Open VLD) uit Zwevegem riep op om dat gezamenlijk te doen. Vandaar dat zowel Avelgem als Zwevegem, Spiere-Helkijn en Kluisbergen hun lichten van 23 uur tot 6 uur ‘s morgens zullen uitdoven.”

Al zo’n 32 procent van de onze straatverlichting is momenteel verled. Het grote voordeel daarvan is dat we de lichten dan niet per se hoeven te doven, we kunnen ze dan ook dimmen – burgemeester Lut Deseyn

Waar de lichten eerst zullen uitdoven, kan Deseyn niet zeggen. “Dat proces ligt in de handen van Fluvius, en heb ik geen zicht op. Wanneer we naar het normaal stramien terugschakelen? Er is nog geen einddatum voorzien. Ik kan wel zeggen dat we in Avelgem volop bezig zijn met de verledding van onze gemeente. Al zo’n 32 procent is momenteel verled. Het grote voordeel daarvan is dat we de lichten dan niet per se hoeven te doven, we kunnen ze dan ook dimmen.”

Avelgem maakt van de verledding van de Gewestwegen nu een prioriteit. De gemeente roept zijn fietsende burgers ook op om steeds voor een goed werkende fietsverlichting te zorgen. Het raadt verder fluohesjes aan om ‘s nachts goed zichtbaar te zijn.