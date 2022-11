Argwaan bij burgemeesters over nieuw Ventilus-rapport: “Men moet ons niet meteen kluitje in het riet sturen”

Kan Ventilus nu ondergronds of zal het dan toch bovengronds moeten? Het is nog maar de vraag of de Duitse professor die als expert werd aangesteld daarover vandaag in zijn rapport een duidelijk antwoord zal geven. De West-Vlaamse burgemeesters zijn alvast op hun hoede. “Men moet ons niet met een kluitje in het riet sturen”, klinkt het.

Het optimisme bij de West-Vlaamse burgemeesters over de aanstelling van de Duitse professor Dirk Westermann in september heeft plaatsgemaakt voor argwaan. Toen kregen de burgemeesters van de Vlaamse Regering de garantie dat Westermann zou onderzoeken of een ondergronds scenario voor Ventilus alsnog tot de mogelijkheden behoort. Zoals bekend is er in onze provincie al jaren fel protest tegen een bovengrondse realisatie en pleit men van Avelgem tot Zeebrugge tegen nieuwe hoogspanningslijnen en voor een ondergrondse kabel.

Hoogspanning

Te tijdrovend, technisch onhaalbaar en vooral te duur, klonk het vanuit netbeheerder Elia, gesteund door regeringspartijen Open VLD en N-VA. Alleen CD&V lijkt te strijden voor een ondergrondse oplossing, al is het maar om de vele lokale burgemeesters niet tegen de haren te strijken. Er wordt dan ook met hoogspanning uitgekeken naar het rapport van professor Westermann, dat vandaag op de tafel van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) moet liggen.

Bart Dochy, CD&V-burgemeester in Ledegem, Vlaams Parlementslid en woordvoerder van de betrokken burgemeesters, heeft er geen goed oog op. “Men had ons beloofd dat er, vooraleer het rapport zou afgeleverd worden, nog zou teruggekoppeld worden naar de burgemeesters. Ik heb tot op vandaag (woensdag, red.) echter niets gehoord. Veel vertrouwen wekt dat niet. Als men ons vertrouwen wil behouden, zal men toch moeten tonen hoe dat rapport tot stand gekomen is”, zegt hij.

Spartelen

De duidelijke opdracht die Westermann van de Vlaamse Regering kreeg, blijkt nu toch eerder flou te zijn. Eind vorige week riep professor Westermann via mail een belangenconflict in en liet hij weten dat hij de voorstellen van de burgerplatformen niet zou onderzoeken. “Heel eigenaardig, vind ik dat”, zegt Dochy. “Hij moest een dubbelcheck doen van de wetenschappelijke inhoud van het rapport van intendant Guy Vloebergh én dat heeft men ons beloofd hij moest ook de voorstellen van de burgemeesters, afkomstig van de burgerplatformen, verder onderzoeken. Als hij zijn opdracht niet volledig uitvoert, dan zijn we geen stap vooruit. Als ik zie hoe er nu gesparteld wordt om sommige zaken niet te bekijken, dan betekent dit wellicht dat het perfect ondergronds kan, maar dat het niet gezegd mag worden. Maar we willen onze burgers recht in de ogen kunnen kijken en laten ons niet met een kluitje in het riet sturen”, waarschuwt Dochy.

Het zoveelste onderzoek naar de technische haalbaarheid van een ondergrondse realisatie van Ventilus betekende voor de Vlaamse Regering al een flinke streep door de rekening. Minister-president Jan Jambon (N-VA) had in zijn septemberverklaring graag uitgepakt met een akkoord over Ventilus. Het blijft de bedoeling van de Vlaamse Regering om nog dit jaar een doorbraak te forceren.