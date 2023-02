Anzegem koploper in verledding van openbare verlichting

Anzegem is sinds 2018 bezig met de verledding van de openbare verlichting binnen de gemeente. Dat betekent dat men alle lampen vervangt door ledlampen.

“Het project is ondertussen afgerond waardoor we als gemeente écht een koploper zijn”, aldus Eerste schepen Louis Degroote (Samen Eén). Het gemiddelde in Vlaanderen is immers maar 35 à 40 procent. Naast een grote besparing op energieverbruik (24%) bieden de ledlampen meer mogelijkheden om in te spelen op evoluties in verlichtingstechnologie. “Deze ledlampen zijn vanop afstand en individueel instelbaar”, legt Degroote uit. “Dit zorgt ervoor dat we de openbare verlichting op termijn beter kunnen afstellen. Het licht is flexibel aan te passen en biedt ook de mogelijkheid van extra verlichting bij noodsituaties of evenementen.”