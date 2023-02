Al 69.251 West-Vlamingen schreven zich in voor de groepsaankoop gas en elektriciteit

Een week voor de deadline zijn er al 69.251 inschrijvingen binnen voor de groepsaankoop voor groene energie van de Provincie. Ondanks de commotie van vorig jaar lijkt de West-Vlamingen het vertrouwen in de groepsaankoop niet verloren te zijn.

Al 66.221 particulieren en 3.030 bedrijven schreven zich in. Vorig jaar werd er afgeklopt op een 87.000-tal inschrijvingen. Geïnteresseerden hebben nog een week tijd om zich alsnog aan te melden, de kans bestaat dus dat het record van vorig jaar dan toch wordt verbroken.

Vertrouwen

Op 8 februari vindt dan de veiling tussen energieleveranciers plaats, daarna ontvangen alle ingeschrevenen een persoonlijk voorstel in de mailbox. Hoeveel mensen uiteindelijk beslissen om dat voorstel te aanvaarden en in te tekenen, is elk jaar een verrassing. Zeker nu de energiefactuur één van de grootste zorgen is van menig West-Vlaams gezin.

Toen vorig jaar de omstreden energieleverancier Mega als winnaar van de veiling uit de bus kwam, kozen slechts 25 procent van de ingeschrevenen om effectief een contract af te sluiten. Na evaluatie bleek dat de twijfel van velen toch minder gegrond was dan initieel gedacht.

Gedeputeerde voor Energie Jurgen Vanlerberghe is alvast tevreden met de grote interesse: “Dit bewijst dat de West-Vlaming nog altijd veel vertrouwen heeft in de provinciale energiegroepsaankoop. Samen met die bijna 70.000 West-Vlamingen hoop ik nu dat er een goed voorstel uit de bus komt.”