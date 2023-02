Actiecomité verzet zich tegen de komst van twee grote windmolens naast A11 in Knokke-Heist

Een actiecomité verzet zich tegen de komst van twee grote windmolens naast de A11 in Westkapelle. Windmolenproducent Storm heeft een aanvraag ingediend om twee windturbines te plaatsen in het landelijke gebied. “Het is geen discussie voor of tegen windenergie. De vraag is of dit de juiste locatie is”, zegt Lien Delombaerde van het actiecomité.

“De inwoners van Westkapelle begrijpen niet dat net op deze locatie een windmolenproject zou komen. Enkele jaren geleden is in de buurgemeente Lapscheure-Damme een windmolenproject in het open poldergebied, met de weidse vergezichten en prachtige natuur, geweigerd. Voor de A11 werden kosten noch moeite gespaard om de autosnelweg zoveel mogelijk te integreren in het open polderlandschap. En ook het nieuwe ziekenhuis AZ Zeno in Knokke werd verplicht op palen gebouwd om het zicht op het open polderlandschap zoveel mogelijk te garanderen”, zegt Delombaerde. “Het is geen discussie voor of tegen windenergie. Dat is een vals dilemma dat ons wordt aangepraat door de windmolenproducenten. De vraag is of dit de juiste locatie is.”

De omwonenden menen dat de haven van Zeebrugge een betere geschikte locatie is. Om de komst van de windmolens in Westkapelle aan te vechten, hebben ze een actiecomité opgericht en willen ze in de eerste plaats zoveel mogelijk inwoners en eigenaars van een tweede verblijf in Knokke-Heist informeren dat ze bezwaar kunnen indienen. De bezwaartermijn verstrijkt eind volgende week op vrijdag 25 februari. Bezwaar indienen kan online via het omgevingsloket onder de referentie 2022105290. (MM)