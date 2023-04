Actiecomité na negatief advies Ieperse Vredesmolens: “Voorzichtig tevreden, maar vogels komen voor mensen”

Een van de partijen die gekant is tegen het project van de Vredesmolens is Frontwind Ieper Brielen. Intussen werd er voor twee windmolens een negatief advies verleend door de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie.

Dokter Yves Tanghe is woordvoerder van het actiecomité. “Dit is geen slecht nieuws en we zijn dan ook voorzichtig tevreden”, zegt hij. “Bovendien ben ik blij dat ook de stad – van wie we volledig onafhankelijk zijn – eveneens bezorgdheden deelde. Ieper is gezegend met de lijnstructuren, maar men mag die windmolens niet ondoordacht neerpoten. We zijn net als de stad voorstander van clustering op de juiste plaatsen.”

Andere bezorgdheden

De redenen van het negatief advies – broedseizoen van de akkervogels en de inplanting in waardevol agrarisch landschap – hebben weliswaar weinig te maken met hun bezorgdheden. “Het waren de bezorgdheden van Agentschap Natuur en Bos en het komt nu over alsof vogels belangrijker zijn dan mensen. De uiteindelijke beslissing van de minister volgt normaal volgende week.”

Woongebied

Yves Tanghe volgde dinsdagavond een vergadering van GECORO. “Ik verneem dat Ieper, Poperinge en Heuvelland nadenken om samen te bekijken waar ze in de toekomst windmolenprojecten logisch kunnen neerzetten. En met logisch zou het dus ver genoeg van woongebied moeten zijn. Hernieuwbare energie mag er zeker komen, als er tenminste rekening wordt gehouden met de mensen. Dat was bij dit project niet het geval.”

Volgens hem schort er nog veel aan de wetgeving. “De Vlaamse wetgeving is om bij te wenen. In Frankrijk en Duitsland vragen ze voor hun wetgeving tenminste de mening van wetenschappers en artsen. Zelfs in Wallonië is het veel doordachter en houdt men rekening met vier keer de afstand van de hoogte van de turbine. In dit geval zou het dus om 800 meter gaan. Ik denk alvast dat Luminus opnieuw zal proberen met een aangepaste aanvraag.”