Aanpassing openbare verlichting stevig voor op schema: Ruim een maand voor de deadline brandt de verlichting in alle deelgemeenten

Sinds dinsdag 24 oktober is Fluvius op vraag van Stad Kortrijk van start gegaan met het aanpassen van de branduren van de openbare verlichting. De deadline van eind december zal makkelijk gehaald worden. Ten laatste 15 december ligt overal in Kortrijk opnieuw de openbare verlichting aan in het donker.

Zoals beslist door de Kortrijkzaan in het digitaal referendum van oktober, zal de straatverlichting voortaan weer altijd branden wanneer het donker is. Om de verlichting overal opnieuw aan te steken zodra het donker is, zijn aanpassingen nodig in 600 cabines die stapsgewijs worden aangepakt sinds 24 oktober.

Er werd gestart in het noorden van Kortrijk, in Heule en vandaar werd in tegenwijzerzin verder gewerkt met achtereenvolgens Bissegem, Marke, Aalbeke, Rollegem, Bellegem, Kooigem en Kortrijk. Deze manier van werken werd uitgewerkt door Fluvius om zo snel als mogelijk de cabines aan te passen en degenen die eerst in het donker werden gezet ook als eerste weer te verlichten.

De timing om alle cabines aan te pakken werd gezet op het einde van het jaar. Ondertussen is duidelijk dat ten laatste tegen 15 december opnieuw alle openbare verlichting zal ontstoken zijn. In de deelgemeenten werd alle verlichting al volledig ontstoken, meer dan een maand voor de deadline.

“In alle deelgemeenten brandt opnieuw de openbare straatverlichting. Het laatste deel van Kortrijk wordt de komende dagen aangepakt. Dankzij de goede samenwerking tussen Fluvius en onze stadsdiensten slagen we er in om het resultaat van het digitaal referendum meer dan 2 weken sneller uit te voeren dan voorzien. Mooi op tijd dus voor we de feesten inzetten!”, zegt Ruth Vandenberghe, eerste schepen, bevoegd voor Energie.

“De Kortrijkzanen hebben gekozen. Samen met Fluvius en de stadsdiensten zijn we zo snel mogelijk aan de slag gegaan om die keuze door te voeren op het terrein. Ondanks de barre weersomstandigheden van de voorbije weken kregen ze dit huzarenstukje vroeger geklaard. Dankjewel!”, klinkt het bij Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

De meest actuele info vind je terug op www.kortrijk.be/openbare-verlichting