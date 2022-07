73 procent meer gezinnen hebben sociaal energiecontract

In 2021 deden 103.756 West-Vlaamse gezinnen beroep op het verlaagde sociaal tarief voor elektriciteit. Dat aantal stijgt sinds 2020 met 73 procent. Toen maakten nog maar 59.645 gezinnen gebruik van het sociale energiecontract. Fractieleider Melissa Depraetere (Vooruit) vroeg die cijfers op bij minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen). “Het verlaagde energietarief loopt nu tot na de winter. Maar als het aan ons ligt, wordt dat verlengd zolang het nodig is.”

Steeds meer mensen raken financieel in de problemen en kunnen de hoge energiefacturen niet meer betalen. De financieel kwetsbare gezinnen konden de afgelopen jaren en nu opnieuw rekenen op een sociaal tarief om de energiefactuur wat te verlagen. In 2021 deed 16,9 procent van de West-Vlaamse gezinnen beroep op dit verlaagde wettelijke tarief.

In 2020 deden nog 59.645 West-Vlaamse gezinnen beroep op dat sociale tarief. Dat aantal steeg in 2021 met 73 procent. “Het sociaal tarief geldt voorlopig tot na de winter. Maar als het van ons afhangt, verlengen we het sociaal tarief zolang als nodig”, zegt kamerlid en fractieleider Melissa Depraetere (Vooruit). “Uit studies blijkt dat deze federale maatregel erg effectief is in de strijd tegen groeiende ongelijkheid. Zeker ook in onze provincie.”

Gas- en elektriciteitsfonds

Wie net buiten het sociaal verlaagde tarief valt, kan nog altijd rekenen op het gas- en elektriciteitsfonds. “Omdat de energieprijzen eind 2021 fel gestegen zijn, maakte minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) een budget van 78 miljoen euro vrij voor 2022. “Dit fonds helpt de mensen, die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. Het is erg belangrijk dat mensen niet wachten tot het zover is, maar dat ze al kunnen rekenen op dit extra energiefonds”, besluit Depraetere.