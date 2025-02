700.000 euro voor nieuwe buitenverlichting Sint-Salvatorskathedraal in Brugge

De verlichting van de Brugse Sint-Salvatorskathedraal en omgeving krijgt een grondige upgrade. “De armaturen zijn verouderd en worden vervangen door energiezuinige led-verlichting, die bovendien voor een warmere en mooiere uitstraling zal zorgen”, zegt schepen van Patrimonium Pieter Marechal.

Stad Brugge zet al enige tijd in op het verduurzamen van haar monumentenverlichting en dit in samenwerking. Daarvoor wordt voor de uitvoering en het beheer nauw samengewerkt met nutsmaatschappij Fluvius. “In 2024 werd de verlichting op de Markt en de Burg al vernieuwd. Ook het Belfort werd al voorzien van nieuwe, energiezuinige en sfeervolle verlichting”, zegt schepen van Patrimonium Pieter Marechal (cd&v). “De overstap naar led wordt stapsgewijs doorgevoerd op verschillende historische locaties, zoals torens, poorten en langs de reien.”

Nu is dus de Sint-Salvatorskathedraal aan de beurt. De nieuwe verlichting zal vanaf zal zowel via de omliggende daken als via lantaarnpolen worden geplaatst. “De armaturen zijn verouderd en worden vervangen door energiezuinige led-verlichting, die bovendien voor een mooiere en warme uitstraling zal zorgen”, weet schepen Marechal. “Dit past binnen onze bredere strategie om zowel het erfgoed beter in de kijker te zetten als energie te besparen.”

Fluvius stelde een plan voor aan de Stad, waarbij de totale kostprijs wordt geraamd op 701.888,50 euro inclusief btw.

“Wij zorgen voor voorbereiding en voorfinanciering van het verlichtingsproject. Bovendien engageren we ons om de verlichting tien jaar lang te onderhouden”, zegt key account-manager Edwin Thieren van Fluvius.”

Schepen Marecal vult aan: “Na goedkeuring door de gemeenteraad eind deze maand, starten we dit jaar met de laatste voorbereidingen. Eerst voeren we een proefbelichting uit om de juiste armaturen en hun plaatsing te bepalen. Daarna worden de plannen afgewerkt, vragen we de omgevingsvergunning aan en voeren we een archeologisch vooronderzoek uit.”

Als alles volgens plan verloopt, starten de werkzaamheden eind 2025 of begin 2026, met afronding tegen midden 2026.