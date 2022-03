55 zonnepanelen op gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle

Op het dak van de aanbouw van het gemeentehuis in Langemark-Poelkapelle zijn 55 zonnepanelen geïnstalleerd. “We hebben een voorbeeldfunctie”, meent het schepencollege.

Woensdag aanstaande worden de panelen aangesloten op het elektriciteitsnet. De investering bedraagt iets meer dan 28.000 euro. De panelen zouden jaarlijks 22% van het totale verbruik in het gemeentehuis voor zijn rekening nemen. De energiefactuur van het gemeentehuis zal dalen en CO2-uitstoot verminderen.

Het gemeentebestuur ondertekende het burgemeestersconvenant 2030 en het Vlaams lokaal energie- en klimaatpact 2021-2030. Daarbij slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. “Eén van de engagementen is om een reductie van de CO2-uitstoot van onze eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 te realiseren ten opzichte van 2015”, zeggen de schepenen Laurent Hoornaert, Jean-Marie Callewaert en Peter Vantomme.

Het bestuur wil ook de inwoners, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit het Pact behalen.

Op het dak van wzc De Boomgaard zullen 470 zonnepanelen geplaatst worden, een investering van 187.000 euro. (pco)