500 sociale woningen krijgen zonnepanelen

Sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard zal in 2023 en 2024 op meer dan 500 Wevelgemse sociale woningen zonnepanelen leggen. Dat zijn meer dan 5.000 zonnepanelen die samen jaarlijks voor 2.000 Mhw uur zullen zorgen.

“Sociale huurders kunnen niet altijd investeren in zonne-energie”, stelt voorzitter van De Vlashaard Chris Loosvelt. “Vaak omdat ze niet de financiële middelen hebben, maar ook omdat ze geen eigenaar zijn van de woning. Samen met coöperatieve vennootschap Aster helpen we de energiefactuur van onze huurders te verlagen door in 2023 en 2024 meer dan 500 sociale huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. Dat we zo ook ons steentje bijdragen aan een beter klimaat, is natuurlijk mooi meegenomen.”

De recente 115 nieuwbouwhuizen werden al voorzien van zonne-energie. Voor de uitrol van de panelen op oudere huizen worden in eerste instantie de meest recent gebouwde aangepakt. In een eerste fase zijn dat de wijken in de Normandiestraat, de Jan Breydelstraat, de Leuricock, de Vinkestraat en Weyland. In een tweede en derde fase komen de huizen in de Brugstraat, de Wijnbergstraat, De Kafhoek, de Rozenstraat en de Vredestraat aan de beurt. Zo krijgen meer dan 500 van de 900 sociale huurwoningen in het patrimonium goedkope energie.

“De bewoners van sociale woningen met zonnepanelen, zowel beschermde als niet-beschermde afnemers, betalen op het moment dat de zon schijnt een tarief dat ongeveer 25 procent lager ligt dan het sociaal tarief of het markttarief. De Vlaamse regering bepaalt de tarieven en garandeert zo dat de gelijktijdig verbruikte zonnestroom de goedkoopste elektriciteit is voor de sociale huurders”, aldus Karel Maddens Karel, directeur van De Vlashaard. “De huurders betalen aan De Vlashaard – die eigenaar is van de opgewekte stroom – enkel voor de zonnestroom die zij verbruiken wanneer de zon schijnt.”

Opbrengst naar huurder

De bewoners van andere, oudere huurwoningen of van appartementen zullen ook kunnen genieten van deze investering die door Aster en de Vlashaard wordt gedragen. “De elektriciteit die niet wordt verbruikt, verkopen we aan Energie.be”, legt Chris Loosvelt uit. “De opbrengsten vloeien volledig terug naar de sociale huurders die geen directe toegang hebben tot zonne-energie. De opbrengsten kunnen ook worden gebruikt voor andere duurzaamheidsinitiatieven in de sector.”

In Moorsele, Gullegem en Wevelgem, de drie deelgemeenten van Wevelgem, zijn er nog 220 sociale huurwoningen in opbouw of gepland. Die worden allemaal voorzien van zonnepanelen gekoppeld aan warmtepompen.