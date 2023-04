3 op 4 omwonenden heeft geen last van windmolenparken

West-Vlaanderen telt I6 windmolenparken: in Desselgem, Gistel , Ieper, Izegem, Sint-Baafs-Vijve en Kortrijk/Harelbeke. Provincie West-Vlaanderen voerde eind 2022 een grootschalig onderzoek uit om na te gaan hoe de omwonenden van die parken de aanwezigheid van de windmolens ervaren. Iedereen die binnen een straal van 1 kilometer van een van de X windmolenparken woont werd bevraagd.

In totaal kregen 6.867 huishoudens een enquête toegestuurd, bijna een derde onder hen vulde die ook in. De oudere bevolking is iets beter vertegenwoordigd dan de jongere inwoners en het waren voornamelijk mannen die hun antwoorden instuurden.

Hoe dichter, hoe meer overlast

Uit die bevraging komt alvast één belangrijk cijfer naar boven: 76 procent van de omwonenden ervaren geen overlast van de windmolens. Let wel: splitsen we de groep respondenten op basis van de afstand tussen hun woning en de windmolens, dan zien we dat de gezinnen die op minder dan 500 meter wonen veel meer overlast ervaren dan zij die verder wonen. De mensen die er wel last van hebben geven aan dat de slagschaduw, de geluidshinder en de visuele hinder hen het meeste storen. Toch ervaart slechts 6 procent van die groep de overlast als ernstig. Anderzijds is het volgens een groot deel van de respondenten niet altijd duidelijk waar ze terecht kunnen met hun klacht, ruim 85 procent weet zelfs niet wie de uitbater is van de windturbines.

4 op 10 geeft aan dat ze nu een positiever gevoel hebben over de windturbines dan voor de realisatie ervan

Los van de overlast werd ook gepolst naar de houding van de omwonenden ten opzichte van de windmolenparken. 4 op 10 geeft aan dat ze nu een positiever gevoel hebben over de windturbines dan op het moment waarop werd aangekondigd dat ze er gingen komen. De helft heeft dezelfde mening als voorheen en 10 procent neemt nu een negatievere houding aan.

Die ingesteldheid draagt bij tot de toekomstvisie van de buurtbewoners. Twee derde van de respondenten zou er niets op tegen hebben mocht de vergunning voor de bestaande windturbines verlengd worden. Ongeveer de helft ziet zelfs een uitbreiding van het park zitten, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan: het zelf kunnen benutten van de elektriciteit, en het voorzien van voldoende inspraak en communicatie. Daarnaast is financiële participatie – hetzij persoonlijk of op buurtniveau – een belangrijk punt. Blijkt dat alleenwonenden, vrouwen en laaggeschoolden vaker neutraal of zelfs positief tegenover een vervanging, verlenging of uitbreiding van het park staan.

Locatie telt

Tot slot is gebleken dat wie al langer gewonnen is voor groene energie en zich bekommert om het klimaat, ook positief blijft nu ze dicht bij een windmolenpark wonen. Hun tevredenheid ligt maar liefst een derde hoger dan bij mensen die tot nu toe neutraal of negatief tegenover het idee van energietransitie staan.

Los van de overkoepelende bevindingen blijkt de locatie toch ook verschillen op te leveren: buurtbewoners van het windpark in Gistel houden er over het algemeen een positievere houding op na dan inwoners die dicht bij de windparken in Izegem en Desselgem wonen.