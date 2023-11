3.550 bezwaren tegen Ventilus-project: “Vooral vrees voor schadelijke gezondheidseffecten én visuele hinder”

Tijdens het openbaar onderzoek voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Ventilus-verbinding ontving het Departement Omgeving 3.550 bezwaren. De meeste reacties werden ingediend bij de betrokken gemeentebesturen.

Dossier inkijken

In maart keurde de Vlaamse regering een voorkeurtracé goed voor de toekomstige Ventilus-hoogspanningslijn. De voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het voorkeurstraject gebeurde tijdens de ministerraad van 7 juli. Op 29 augustus ging het openbaar onderzoek voor de brede bevolking en alle betrokkenen van start. Bewoners en bedrijven konden tot en met 27 oktober het enorm grote dossier inkijken en al dan niet bezwaar indienen tegen de plannen.

Het Departement Omgeving ontving 559 digitale reacties en 202 bezwaren per post. Bij de gemeentebesturen werden maar liefst 2.786 bezwaren binnengebracht. Naast de Provincie West-Vlaanderen dienden ook meer dan 15 betrokken lokale besturen een negatief advies in. Brugge gaf een gunstig advies.

Ondergronds alternatief

“De administratie zal alle reacties de komende maanden verwerken met het oog op de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan”, klinkt het bij het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

“Een aantal alternatieven werd ook veel te snel van tafel geveegd”

De opmerkingen in de bezwaarschriften van de betrokken burgers en bedrijven verschillen. “Het gaat voornamelijk over de schadelijke gezondheidseffecten”, reageert Heidi Deleu van Burgerplatform Leefbaar E403. “Maar ook over visuele hinder en het feit dat de alternatieven onvoldoende onderzocht werden. Anderen vragen zich af waarom het bijvoorbeeld in Izegem ondergronds kan, maar niet in Ardooie of Lendelede. En waarom trekt de hoogspanningslijn over het centrum van Deerlijk in plaats van er rond?”

Juridisch moeras

“Er zijn ook heel wat ferme juridische bezwaren. In het ontwerp zijn de milieueffecten bijvoorbeeld niet correct en niet ver genoeg uitgewerkt. Een aantal alternatieven werd ook veel te snel van tafel geveegd. Tijdens dit intussen vier jaar durend traject zagen we nooit creativiteit noch bereidwilligheid om tot een ondergrondse oplossing te komen. Nochtans stelden we ons met alle burgerplatformen steeds erg constructief op.”

Stel dat de Vlaamse regering de huidige plannen wil realiseren, dan trekken de tegenstanders naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State. Dan zal het Ventilusdossier zich waarschijnlijk enkele jaren in een juridisch moeras bevinden.