12 extra laadpalen voor elektrische wagens in Oostkamp

Op de gemeenteraad van 21 september werd de goedkeuring gegeven voor 12 extra laadplaatsen voor elektrische voertuigen. De plaatsing zal gebeuren door laadpaaloperator Total Energies, die via een raamcontract van de Vlaamse overheid werd aangeduid.

Het gemeentebestuur wil inzetten op duurzame mobiliteit en het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren. Het is ook één van de initiatieven van de gemeente om te slagen in het engagement om de CO2-uitstoot te verlagen, een belangrijke pijler van Oostkamp 2030.

De twaalf laadpalen zullen geplaatst worden op de volgende plaatsen: 2 laadpalen zulle geïnstalleerd worden op het Pastorieplein, 2 op de bezoekersparking van Oostcampus, 2 in de Snoekstraat, 2 in de Guide Gezellestraat aan het kruispunt met de Stationsstraat. De Molenstraat krijgt 4 oplaadpunten, er komen er twee ter hoogte van de Gaston Bauwensstraat en de laatste twee komen tussen de Volderstraat en de Olieboomstraat.

Naast thuisladen en laden op het werk, zijn publieke laadpalen een belangrijke aanvulling op het aanbod. Voor de gemeente zijn de laadpalen een belangrijke stap om duurzame mobiliteit te stimuleren bij de inwoners. Hoe meer inwoners overstappen op elektrisch rijden, hoe groter de slaagkans om de CO2-uitstoot te doen dalen. Dit is een engagement dat het bestuur maakte, samen met omliggende gemeenten en steden, bij het ondertekenen van het burgemeestersconvenant. Ook binnen de visie Oostkamp 2030 is duurzaamheid een belangrijke pijler. De uitrol verloopt voornamelijk vraag- en datagestuurd. Enerzijds stelt de gemeente zelf strategische locaties voor en anderzijds kunnen inwoners ook een laadpaal aanvragen. Voor de inwoners is het trouwens interessant om te weten dat naast de openbare laadpalen, er een mogelijkheid is om een laadpaal te laten plaatsen in hun omgeving. Er zijn wel een aantal voorwaarden: Je heb een 100% elektrische wagen (personenwagen of lichte vracht), Je hebt thuis geen oprit of garage om op te laden en er is geen publiek oplaadpunt binnen een straal van 250 meter. (GST)