10.932 budgetmeters in onze provincie

De piekende energieprijzen zorgen bij heel wat gezinnen voor betalingsproblemen. In 2021 waren er in West-Vlaanderen 10.932 budgetmeters. Er wordt gevreesd dat dit aantal dit jaar nog zal toenemen. Vooruit wil nu dat de schulden bij energieleveranciers zo snel mogelijk worden bevroren.

Wie in Vlaanderen met aanhoudende betalingsmoeilijkheden voor de energiefactuur kampt, krijgt een budgetmeter geplaatst die je vooraf zelf moet opladen. Duizenden gezinnen kunnen nu door financiële problemen deze budgetmeter niet meer opladen, waardoor ze het soms uren of dagen zonder gas of stroom moeten stellen, blijkt uit cijfers die Vooruit verzamelde.

In West-Vlaanderen hadden 6.437 gezinnen vorig jaar een budgetmeter voor elektriciteit en 4.495 gezinnen een budgetmeter voor gas. Het aantal gezinnen dat vorig jaar hun budgetmeter voor een periode van minstens 30 dagen niet heeft opgeladen, bedroeg 954 voor elektriciteit en 3.473 voor gas.

“Energie kost de Vlaamse huishoudens nu gemiddeld 5.368 euro per jaar”, zegt Melissa Depraetere, fractieleider voor Vooruit in de Kamer.

Neerwaartse spiraal

“De federatie van energiebedrijven ziet het aantal afbetalingsplannen toenemen. Engie zegt dat ze met de helft zijn toegenomen en dat zo’n 10 procent van de gezinnen betalingsmoeilijkheden heeft. We roepen energiebedrijven op om de schulden van die gezinnen te bevriezen.

Wie een energiefactuur van 500 euro niet kan betalen, kan snel in een neerwaartse spiraal terechtkomen waarbij die factuur ineens 2.000 euro aan schulden wordt. We moeten de mensen de tijd geven om hulp te zoeken om hun schuld af te betalen en tot die tijd moeten de bijkomende kosten bevroren worden. Zo willen we onze gezinnen in deze energiecrisis beschermen.”

Hulp zoeken

Mensen die moeite hebben om hun energiefacturen te betalen, kunnen via het OCMW aanspraak maken op het Gas- en Elektriciteitsfonds. “Dat zijn niet enkel cliënten van het OCMW, maar het kunnen ook zelfstandigen of loontrekkenden zijn”, zegt Vicky Reynaert, schepen voor Sociaal Beleid en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in Beernem.

“Bij 45 van de 64 OCMW’s in West-Vlaanderen was er in 2020 al een verdubbeling of verdriedubbeling van het budget dat werd voorzien voor tegemoetkomingen en preventief sociaal energiebeleid. Dit toont aan hoezeer deze bijkomende steun toen al nodig was, nog voor de energiecrisis losbarstte.”

Vicky Reynaert volgt als schepen voor Sociaal Beleid de situatie op de voet en roept mensen die in betalingsmoeilijkheden zitten of die hun huis energiezuiniger willen maken maar niet de nodige middelen hebben, om zich bij het OCMW te melden.

“Onze OCMW’s ondersteunen via het Gas- en Elektriciteitsfonds mensen die in moeilijkheden komen door de stijgende energieprijzen, ongeacht of men bij het OCMW is ingeschreven of niet. Het Energiefonds is er voor iedereen die de energiekosten niet meer betaald krijgt. Ieder die nood heeft aan steun, roep ik op om zich te melden.”