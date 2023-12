Ekopak plant vlag in Azië: “Wij willen een antwoord bieden op waterschaarste en droogte”

Kersvers Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen Ekopak zet zijn schouders onder WaaS Asia: Water-as-a-Service in Azië. Zo wil het tegemoet komen aan de stijgende vraag naar duurzame oplossingen voor het hergebruik in Zuidoost-Azië en India.

WaaS Asia is een joint venture tussen Ekopak, Vyncke uit Harelbeke en Saku Rantanen. Vyncke ontwerpt en bouwt industriële energie-installaties die biomassa-procesafval omzetten in procesenergie. Het bedrijf heeft meer dan veertig jaar ervaring op de Aziatische markt en heeft in de loop der jaren een groot klantenbestand opgebouwd. Ekopak is dan weer enorm thuis op het gebied van circulair watergebruik.

“Azië, met zijn diverse weersomstandigheden en grote bevolking, heeft te maken met terugkerende uitdagingen op het gebied van waterschaarste en droogte”, duidt Pieter Loose, ceo van Ekopak. “WaaS Asia wil dit probleem aanpakken en een innovatieve oplossing bieden op het gebied van waterhergebruik.”

Opgericht op symbolische datum

WaaS Asia zal opereren vanuit het hoofdkantoor in Singapore. In een eerste fase zal de focus liggen op Thailand, maar het bedrijf wil uitbreiden naar andere landen in de regio. Saku Rantanen is benoemd tot ceo. Hij heeft een jarenlange ervaring in duurzame energie (Energy as a Service) en een uitgebreid netwerk in de regio.

WaaS Asia zag het levenslicht op maandag 27 november. “Geen toeval, want dan wordt het jaarlijkse Thaise festival Loi Krathong gevierd”, klinkt het. “De naam kan je vertalen als ritueel vaartuig laten drijven, en komt van de traditie om krathong of versierde manden te maken en die vervolgens op een rivier te laten drijven. Veel inwoners van Thailand gebruiken de krathong om de Godin van het Water en de Rivier, Khongkha, te bedanken.”

“De tijd is rijp om ons model ook naar Azië uit te breiden” – Pieter Loose, ceo Ekopak

“De tijd is rijp om dit model ook naar Azië uit te breiden. Door samen te werken met Vyncke en de Rantanen kunnen we onze technologische oplossingen combineren met hun ervaring in de Aziatische markt.”

Iets wat Pieter Vyncke onderschrijft: “Na duurzame energie is duurzaam water de volgende uitdaging binnen ons bedrijf. Hier zetten we graag onze schouders onder.”

Oplossing op maat

WaaS of Water-as-a-Service is ontwikkeld door Ekopak. Het is een innovatieve waterbeheerservice die bedrijven helpt bij de productie, behandeling en recyclage van water. Het ontzorgt haar klanten op het gebied van watermanagement. E

kopak zorgt ervoor dat er altijd watervoorziening is en bedrijven daarvoor geen eigen personeel in dienst hoeven te nemen. Ekopak ontwerpt en bouwt de installatie en zorgt ervoor dat er altijd water beschikbaar is. Via een leaseformule betaalt het bedrijf alleen voor de geleverde kubieke meters gerecycleerd water.