Eindejaarsactie bij Unizo Zillebeke-Hollebeke-Voormezele

Unizo Zillebeke-Hollebeke-Voormezele organiseerde het eerste Ondernemerscafé in de kantine van SK Zillebeke.

“Tijdens de eindjaarsactie voorzien we in de drie Ieperse deelgemeenten een prijzenpot ter waarde van 7.000 euro met diverse hoofdprijzen en veel andere prijzen”, vertelt secretaris Didier Malfait. “Tijdens de trekking op 5 januari geven we alvast aan één lot per 100 een waarde van 10 euro door het trekken van twee laatste cijfers. Het voordeel hiervan is dat er zeker minstens één winnaar per 100 lotjes in elke zaak zal uitkomen.”

“Daarenboven kan het winnende lot direct ingewisseld worden bij één van de deelnemende handelaars en dit tot eind juni 2023. De uitslag zal de avond van de trekking nog gemaild worden naar de deelnemende handelaars.” (EG)