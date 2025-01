Eindejaar in Roeselare was een groot succes met 130.000 bezoekers alleen al tussen Kerst en nieuwjaar: “Vooral ook veel mensen van buiten de stad”

De eindejaarsperiode in Roeselare moest één grote belevingsperiode worden en dat is het ook geweest. Alle registers werden opengetrokken om de kerstshoppers te vermaken. Meer dan 130.000 bezoekers bezochten alleen al tussen Kerst en nieuwjaar Roeselare.

Bellboys die kerstsnoepjes uitdelen aan de winkelende dames en heren in de winkelstraten, mooi verklede steltenlopers die zich mengen onder de kooplustigen, muziekbandjes en koren die voor live muziek zorgen, een reuzenrad, een ijspiste, chalets, een oliebollenkraam, shoppingzondagen, werkelijk aan alles werd gedacht om er een topbelevenis van te maken in Roeselare.

Vanaf 9 december streek Radio2 neer in Roeselare met dagelijkse live uitzendingen en concerten. De familieradio stuurde niet alleen heel veel reclame voor Roeselare de ether in, de trouwe luisteraars draaiden er hun hand niet voor om om onze stad massaal te bezoeken. Presentator Peter Van de Veire werd er zowaar lyrisch van in de laatste uren van de Top 2000 op oudejaarsavond. De samenwerking met Radio2 werd dus meer dan gesmaakt door het publiek: tussen Kerst en Nieuw kwamen zo’n 130.000 bezoekers meegenieten van de muzikale sfeer en gratis concerten in het centrum van de Rodenbachstad.

“We zijn blij dat Roeselare opnieuw volop bruiste tijdens de kerstperiode”, opent burgemeester Kris Declercq. “Dat is een gezamenlijke inspanning van de handelaars, horeca, onze verenigingen en uiteraard ook de samenwerking van de stad met Radio2 en de VRT. De sterke bezoekerscijfers bewijzen dat mensen, ook van buiten de stad, graag naar Roeselare komen voor hun eindejaarsshopping en om de gezellige kerstsfeer te snuiven.”

Het winterwonderpakket, dat voor de tweede keer aangeboden werd, wint duidelijk aan bekendheid. Maar liefst 1.128 kleine kerstfanaten genoten van een dag gevuld met cinema of schaatsen, een leuke kerstattractie, oliebollen en een drankje in de lokale horeca, en dat voor slechts 15 euro. Op 28 december gaven meer dan 1.400 lopers het beste van zichzelf tijdens de Santa Run.

De uitbaters van de ijspiste blikken alvast tevreden terug op de voorbije kerstperiode. “Ik ben in de eerste plaats gelukkig dat we de hele periode goed schaatsijs konden aanbieden aan de bezoekers van de kerstmarkt en van onze piste”, zegt Stefaan Lauwyck. “Schaatsers moesten hier niet door plassen water schaatsen, we konden iedere dag een mooie, goede schaatspiste presenteren. We hebben zeer goed gewerkt, we mochten zelfs meer bezoekers ontvangen dan vorige jaren. Dit jaar noteerden we echt een doorbraak van de winterwonderpakketten waar je voor 15 euro een hele reeks activiteiten kon beleven tijdens de kerstperiode.”

“De uitzendingen van Radio 2 zorgden natuurlijk voor een extra boost. Bovendien kwam onze piste ook mooi in beeld op televisie wanneer de radiostudio werd getoond. Vanaf 1 januari is het een beetje stilgevallen. Men zou nog iets moeten vinden om de laatste vijf dagen op te vullen. De nieuwjaarsreceptie voor de inwoners ? Dat zou zeker een goed idee zijn maar ik weet niet of dit praktisch haalbaar is.”

Tevreden klanten

De Roeselaarse horeca draaide ook op volle toeren in de kerstperiode en zeker het eerste weekend toen het regende en waaide, was er binnen vaak geen stoel meer vrij. Wie op zaterdagavond niet gereserveerd had om een hapje te eten, kwam meestal van een kale reis terug. “We hebben zeer goed gewerkt”, aldus Jan Leveugle van San Marco. “Op bepaalde momenten heb ik zelfs terrasstoelen uit de berging moeten halen om binnen aan te vullen. Het was druk en zeer hard doorwerken maar dat doen we graag. Tevreden klanten die ons bedanken na een lekkere maaltijd, daar doe je het toch voor?”

“Het is nog nooit zo druk geweest als dit jaar”, beaamt Mieke van de Koornbloem uit de Ooststraat. “Met een grote dankjewel aan Radio 2. We hebben keihard gewerkt en het zat hier altijd stampvol, zowel met mensen die hier iets kwamen drinken als met mensen die hier kwamen eten. Men mag het contract met Radio 2 voor volgend jaar meteen vernieuwen (lacht).”

De uitbaters van de kerstchalets hadden het eerste weekend af te rekenen met veel regen en wind maar ook zij blikken tevreden terug. “Wij zijn zeker tevreden”,vertelt Anne-Laure Haghedooren van chalet Den Hert. “Wij hadden dit jaar een groter chalet waardoor wij onze capaciteit van 150 konden optrekken tot 200 bezoekers. Er waren natuurlijk enkele mindere dagen door het slechte weer maar wij hadden daar eigenlijk niet veel last van. Wij hadden ook veel vuurtjes aangestoken zodat het ook buiten gezellig warm was. Natuurlijk heeft de komst van Radio 2 voor een ongelooflijke boost gezorgd, dat hebben wij ook gemerkt. Volgend jaar zijn we zeker opnieuw van de partij met Den Hert en dat mag zeker op dezelfde plaats zijn. We hadden nu een mooi, ruim binnenplein. En als het van ons afhangt, willen we onze chalet nog meer uitbreiden. Maar ik weet niet of dat mogelijk zal zijn.”

Ondertussen horen we vanuit stadhuiskringen dat de samenwerking tussen de stad en Radio 2 een zeer geslaagd evenement was. Indien de mogelijkheid zich voordoet, behoort een nieuwe samenwerking misschien tot de mogelijkheden volgend jaar.