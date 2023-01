Eggo Keukens & Interieur strijkt neer in Veurne

In het Veurnse winkelcomplex Westpark werd de 23ste showroom van Eggo Keukens & Interieur in Vlaanderen officieel geopend. Dit Belgische familiebedrijf is aan een steile opmars bezig en zag de Veurnse retailsite als een unieke opportuniteit.

Voor CEO Frédéric Taminiaux was Veurne een logische volgende stap in de bedrijfsplannen om in heel Vlaanderen tegenwoordig te zijn. “We tellen vandaag 76 verkooppunten in België, Luxemburg, Spanje, Senegal en Saudi-Arabië. Het bedrijf is 15 jaar geleden gestart als specialist in de keukensector, maar op vraag van de klanten hebben we ons aanbod opengetrokken.”

“We ontwerpen, leveren en installeren meubilair op maat voor het hele interieur. In onze verkooppunten kun je naast keukens ook terecht voor badkamers, dressings en andere opbergoplossingen. Als complete interieurinrichter spelen we in op de verwachtingen van de consument. De productie op maat gebeurt in Duitsland, waar zowat elke dag 3.000 keukens worden gemaakt.”

Eigen opleidingsacademie

Marketingmanager Paul David vult aan: “Op jaarbasis leveren en plaatsen we meer dan 20.000 op maat gemaakte keukens, met 10 jaar garantie! Dat is goed voor een jaaromzet van ruim 170 miljoen euro. Omdat we alles in eigen beheer realiseren, met een eigen logistieke infrastructuur en klantendienst en zelfs een eigen opleidingsacademie, kunnen we ook in economisch moeilijke tijden onze producten betaalbaar houden.”

Commercieel directeur Catherine Dejonghe benadrukt: “De aanwezigheid van een fysieke winkel blijft belangrijk. Mensen die investeren in hun interieur willen de materialen kunnen voelen, kleuren en materialen combineren… Dat doen ze niet op internet! Daarom is onze verankering met een fysieke winkel in deze regio belangrijk, zo dicht mogelijk bij de consumenten.”

Noorderburen

“Hier kunnen ze opstellingen bekijken die hen inspireren tot ontwerpen die helemaal op hun maat zijn afgestemd.” De Veurnse burgemeester Peter Roose bevestigt: “Er is hier een enorm potentieel. Er is de Westhoek, de Westkust met veel tweedeverblijvers, onze Franse noorderburen…”

De Veurnse vestiging heeft ook nog vacatures, onder meer voor een eigen shopmanager en extra verkopers. Solliciteren kan op de website of geïnteresseerden kunnen de sfeer komen opsnuiven op 28 januari. Dan bakt ambassadeur en sterrenchef Roger van Damme tussen 14 en 16 uur zijn fantastische wafels voor alle bezoekers.

Info www.eggo.be/nl/onze-showrooms/veurne-1, Monnikshoekstraat Unit 2, 8630 Veurne.