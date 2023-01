Eerste Waregemse bowling strijkt neer boven Delhaize: “Hier is meer dan genoeg om je hele dag te amuseren”

Voortaan beschikt Waregem over een bowlingzaak. Een nieuwe vestiging van de bowlingketen Bowling Stones opende boven de nieuwe supermarkt Delhaize in Sint-Eloois-Vijve. “Wie zien onszelf meer als een ontmoetingsplek”, klinkt het.

Waregemse fans van bowling zijn niet langer veroordeeld tot de bowling van Deerlijk of Zulte. Sinds vorige week is een nieuwe vestiging van Bowling Stones open. Dat is een keten met vestigingen in Brussel, Antwerpen, Wommelgem, Oudenaarde en nu ook in Waregem. De zaak bevindt zich op de bovenverdieping van de nieuwbouw van supermarkt Delhaize.

“Het pand sprak ons meteen aan. We zijn heel tevreden over de samenwerking met de familie Dewitte, de eigenaars van het gebouw en de supermarkt. De bovengrondse en ondergrondse parking zijn absoluut een troef”, zegt Hélène Van Den Donk, de drijvende kracht achter Bowling Stones. De dagelijkse leiding over de Waregemse vestiging is in handen van Liesbeth Declercq, een bekend gezicht in het Vijfse sociale leven.

Karaokéboxen

In het gigantische pand van 3.400 vierkante meter, ingekleed door het Oost-Vlaamse interieurbureau King George, vallen behalve de twintig bowlingbanen ook de karaokéboxen op. “Het zijn er in totaal vier. Sommige kan je afhuren met je gezelschap, eventueel in combinatie met de nabijgelegen bowlingbanen”, legt Hélène uit. “In de andere boxen kan je gewoon binnenstappen om mee te zingen.”

We waren aangenaam verrast en achteraf zeer tevreden over het eerste weekend – Hélène Van Den Donk

En er is meer. Bowling Stones beschikt ook over dartsborden, pooltafels en meer dan dertig arcadespelletjes. “Meer dan genoeg om je een hele dag te amuseren”, vindt Hélène. In het complex bevinden zich tot slot vijf vergaderzalen. “Die kunnen bedrijven gebruiken om te overleggen, gevolgd door een teambuilding. Maar we kunnen de zalen evengoed gebruiken voor familiefeesten, communiefeesten of andere gelegenheden.”

Ontmoetingsplek

Wie geen zin heeft in bowling of spelletjes, kan eveneens terecht bij Bowling Stones. “We zien onszelf meer als een ontmoetingsplek. Je kan hier rustig iets drinken of iets eten”, klinkt het.

Op de uitgebreide kaart staan heel wat hapjes en tapas, maar ook pizza en pasta. Er is een burgerformule en zelfs steengrill is mogelijk. Vanaf de zomer is ook het dakterras open, waar je de hele dag zon en een fijn uitzicht over Sint-Eloois-Vijve hebt. De eerste reacties zijn volgens Van Den Donk en Declercq alvast lovend.

“We waren aangenaam verrast en achteraf zeer tevreden over het eerste weekend. De bezoekers waren heel enthousiast. Dat sterkt ons in het idee dat het concept hier welgekomen was.”

Behalve op maandag is Bowling Stones elke dag geopend. Op dinsdag en donderdag is dat vanaf 17 uur, op woensdag en zaterdag vanaf 13 uur. Op vrijdag gaan de deuren om 15 uur open. Op zondag kan je er al vanaf 11 uur terecht. Bowling Stones is bereikbaar via een lift of de trap, pal aan de ingang van Delhaize. (PNW)