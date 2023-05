Eerste verpakkingsvrije winkel Modest stopt ermee

Modest, de biologische en verpakkingsvrije winkel op de Torhoutsesteenweg, houdt op te bestaan. “Het was moeilijk rendabel te houden”, zegt bezieler Donal Riardon. Dag op dag vier jaar na de opening maakte hij bekend dat hij ermee ophoudt.

Modest, tussen Petit Paris en ‘t Peerd, was in 2019 vernieuwend omdat het voeding, onderhouds- en andere producten verkocht zonder verpakking. Het concept bestond al in andere steden, en bezieler Donal Riardon speelde ook in op het idee van de korte keten, want veel lokale producenten leverden aan de winkel. Tot op vandaag is het de enige verpakkingsvrije winkel in Oostende. “Soms zijn de producten iets duurder dan in andere winkels, maar vaak veel goedkoper.”

Pandemie

“Ik startte de winkel omdat we als gezin bezig waren met minder afval en zagen dat er weinig opties waren in Oostende. De zaken draaiden goed, in 2019. Veel mensen ontdekten deze nieuwe vorm van winkelen, en hier kwamen ze vaak hun weekinkopen doen, maar we waren ook een lokale winkel voor de buurt. Een deel van de winkel was lunchbar. Toen begin 2020 de pandemie uitbrak, moesten we de lunchbar sluiten. De winkel kon gelukkig wel open blijven. Tijdens de lockdown was het heel druk. Tegelijkertijd waren er ook grote schommelingen. Sommige maanden was het erg druk, en andere net niet.”

Na de covidperiode stelde Riardon een daling vast: “Toen we opstartten, was iedereen bezig met duurzaamheid en het was ook in de media vaak een item. BV’s kwamen op televisie met acties en ook lokaal leefde het. De belangstelling voor het duurzame viel weg door de pandemie, de oorlog en de energiecrisis, en dat merkten we in de winkel.”

“Duurzaamheid is uit de belangstelling en ik zie het op korte termijn niet terugkeren. Ook in andere steden zijn gelijkaardige winkels dichtgegaan. De beslissing was niet eenvoudig, maar het moet rendabel blijven en ik heb een verantwoordelijkheid naar mijn gezin toe. Het is leefbaar, maar ik wil wat meer dan enkel overleven. Ik ben ingenieur en heb veel opties. Nu kijk ik wat er op me afkomt”, zegt Riardon.

Uitverkoop

Hij blijft wel begaan met zijn klanten en leveranciers. “Ik had ook tien lokale producenten, zoals Milki Zuivel uit Zevekote of de Chef on the Move Jan Wydooghe, en een 50-tal leveranciers van over het hele land. Ik vind het ook jammer voor hen en uiteraard voor de klanten. Ik ga nog door tot het einde van de maand. De producten worden tot dan nog aangevuld, en volgende maand komt er een uitverkoop van de stock. En misschien vind ik wel een overnemer.”