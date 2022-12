Eerste Ladiesnight was succes

De eerste editie van de Ladiesnight van Unizo Lo-Reninge op vrijdag 2 december was een schot in de roos. Zo’n 150 vrouwen en mannen zakten naar zaal Concorde in Pollinkhove af voor een gezellige avond.

De aanwezigen konden kerstshoppen bij de standhouders, wijn en cocktails proeven en hun haar en make-up onder handen laten nemen. “In de Closet Sale kon tweedehandse feestkledij worden aangekocht”, zegt Eveline Bollengier. “Voor de mannen die zich niet in het shopgewoel wilden mengen, was er een aparte mencave ingericht.”

Burlesque

Lizzy Lesque, Scarlet Monrose en Helena Enchanteasse, drie dames van Les Belles Jarretelles, verwelkomden de gasten met een retrococktail of een mocktail. “Ze brachten ook wat burlesque met poses en pluimen”, zegt Eveline. “Later op de avond gaven ze een optreden. De Ladiesnight bezorgde de aanwezigen wat extra glitter en glamour voor de komende kerstperiode.”

Of er volgend jaar een tweede editie van de Ladiesnight komt, is nog niet beslist. “Unizo Lo-Reninge is alvast blij dat ze heel wat nieuwe gezichten mocht verwelkomen die we hopelijk ook op een van onze volgende activiteiten terug mogen zien.”, besluit Eveline Bollengier. (KVCL)