Eerste bloemenautomaat in Belgisch treinstation staat in Oostende

De bekende bloemenwinkel Pistache & Vanille uit Oostende heeft een akkoord met de NMBS om een bloemenautomaat te plaatsen in het station van Oostende. De automaat is al een tijdje aan het proefdraaien, maar is nu officieel geopend.

Zo kunnen bezoekers die met de trein in Oostende aankomen meteen een boeket bloemen kopen voor hun geliefde. Maar ook treinreizigers die vanuit Oostende vertrekken, kunnen een boeket mee nemen naar hun bezoek. De bloemenautomaat staat in de doorgang tussen de lokettenzaal en de perrons. De automaat, die er sinds eind vorig jaar stond om proef te draaien, werd op maandag 10 maart officieel geopend door de schepenen Maxim Donck (N-VA) en Fabrice Goffin (Vooruit Plus).

De familieonderneming Pistache & Vanille is nu al meer dan 20 jaar een vaste waarde in Oostende en bevindt zich in de Alfons Pieterslaan tegenover het stadhuis. De zaak werd opgericht door Luc Madelein en met dochter Elke treedt nu ook al de tweede generatie aan. Pistache & Vanille is ook één van de zeldzame handelszaken die 365 dagen per jaar open is. Om mee te zijn met de digitalisering en de just-in-time maatschappij, zochten Luc en Elke naar nieuwe kanalen. Zo zijn ze ook de eerste bloemenwinkel die met Takeaway.com werkt (tijdens de openingsuren) en nu dus ook met een bloemenautomaat. “We zijn de NMBS dankbaar dat die wil meedenken over de uitdagingen waarmee elke handelaar geconfronteerd wordt”, aldus Luc en Elke. (HH)