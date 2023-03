Eerste bewoners nemen hun intrek in woonproject Bel-Ford in Roeselare

Waar aan de Wortelstraat, de Hendrik Consciencestraat en de Sint-Amandsstraat in Roeselare ooit de oude Belgacom-gebouwen stonden, werd in 2020 de eerste steen gelegd van een duurzaam wooneiland: Bel-Ford, ontwikkeld door Lafaut Immogroep en KERN Development. Ondertussen is de laatste fase van de verkoop opgestart en trekken de eerste bewoners in hun nieuwbouwappartement.

Roeselare is de snelst groeiende centrumstad van Vlaanderen en beschikt over een ruim aanbod van nieuwbouwappartementen. Toch spreekt het Bel-Ford-project erg aan bij een breed publiek. “De grootste troef van Bel-Ford is de centrale ligging in Roeselare”, vertelt Hélène Dobbels van verkoopkantoor Real Estate by Karolien. “Daarnaast is de architectuur en afwerking doordacht uitgevoerd. Zo zie je dat de ruimtes zijn ingedeeld met veel aandacht voor zon- en lichtinval.”

Het aanbod in Bel-Ford wordt snel kleiner, waardoor kopers stilaan de laatste appartementen bemachtigen: “Met Bel-Ford behaalden we een vlotte voorverkoop”, vertelt Dieter Carron van verkoopkantoor Dicasa. “We zien een interessante afwisseling van investeerders en kopers voor eigen bewoning. Nu de appartementen zijn afgewerkt, merken we opnieuw een boost in de verkoop.”

“Bel-Ford biedt nieuw leven in deze dynamische stad”, vertelt Nik Vercaigne van verkoopkantoor Domicill. “De opmerkingen zijn bijzonder gunstig en er is een hoge tevredenheid. Kopers spreken telkens vol lof bij de sleuteloverdracht.”

Aangenaam wonen

Naast de 71 appartementen is er in het Bel-Ford-project ook ruimte voor het nieuwe kantoorgebouw van woonkredietspecialist Crefius. Ondertussen heeft Crefius in Bel-Ford gezelschap gekregen van de eerste appartementsbewoners.

Olga Desimpelaere was in 2021 een van de eerste geïnteresseerden. Haar verhuis naar Bel-Ford brengt enkel positieve gevoelens met zich mee: “Vanuit mijn appartement heb ik een mooi zicht op de binnenplaats van het project”, vertelt Olga. “Daarnaast sta ik meteen in het centrum van Roeselare. Er zijn talloze winkels in de buurt en ook de markt is vlakbij. Verder is de sfeer in het gebouw zeer aangenaam. De eerste contacten met de buren verlopen namelijk heel hartelijk.”

Ook met het oog op de toekomst blijkt Bel-Ford heel wat in petto te hebben. Patrick Goes was samen met zijn vrouw op zoek naar een goede investering en vond die in Roeselare: “Het mooie Bel-Ford-project in deze aantrekkelijke stad gaf ons het geschikte vooruitzicht voor later”, aldus Patrick. “We konden ons meteen vinden in het concept en ook het contact met de verschillende makelaars en ontwikkelaars verliep vlot. Binnenkort gaan we op zoek naar huurders, om dan binnen enkele jaren zelf het appartement te betrekken.”

Warmtenet

Het project is een ontwerp door het Belgische architectenbureau CAAN architecten. Bij elk appartement werd gefocust op het wooncomfort van de bewoners, mede door middel van de aansluiting aan het warmtenet van MIROM. Hierbij geven ondergrondse warmwaterleidingen warmte af aan het systeem van de Bel-Ford-gebouwen. Het afgekoelde water stroomt vervolgens terug naar de MIROM-warmtecentrale, waar de cyclus herbegint.

Ook met mobiliteit werd rekening gehouden, door middel van ruime wandel- en fietsdoorgangen, fietsstaanplaatsen, liftfaciliteiten en een grote ondergrondse parking. Verder is de Wortelstraat verbreed en heringericht. Garages zijn er nog steeds bereikbaar, maar overig autoverkeer wordt verhinderd, wat het comfort van de voetgangers en fietsers vergroot. De groene binnenplaats verbindt de gebouwen en creëert tegelijk een ruimtelijk gevoel.