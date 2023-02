Een jaar na start lijkt prestigeproject Tybersite op sterven na dood:“Geen toekomstperspectief, enkel gebakken lucht”

Het moest het commerciële prestigeproject van de grensstad worden: de Tybersite. Een winkelcentrum aan de stadsrand, gecombineerd met plezier en ontspanning. Een trekpleister voor zowel Menenaars als dagjestoeristen die er hun euro’s zouden laten rollen. Meer dan een jaar na de aankondiging staat het geheel leeg, met enkel vandalen die er hun gading vinden. Een enkele vraag houdt de Menenaars bezig: waar liep het fout?

Het was een aankondiging met ware Hollywoodallures. Eind 2021 werden zowel de politici als enkele van de grootste ondernemers uit de regio naar de Tybersite uitgenodigd. Voorzien van champagne en kaviaar werden de plannen voor de terreinen uit de doeken gedaan. De gigantische gronden langs de Ieperstraat moesten de nieuwe hotspot van Menen worden.

De plannen waren op z’n minst ambitieus te noemen. De grootste Delhaize van Zuid-West-Vlaanderen zou er de deuren openen, een 24/7 fitnesszaal zou er zich installeren en dan was er de komst van een resem andere sterspelers. Een dierenspeciaalzaak, een modewinkel en zelfs een enorm trampolinepark? Het was een greep uit de ronkende namen die vanop de nieuw ontwikkelde terreinen Menen op de commerciële wereldkaart gingen zetten.

Het is volstrekt normaal dat de mensen zich bij deze situatie vragen stellen” – Schepen van Omgeving Mieke Syssauw (CD&V)

Tijdens de toespraak van projectontwikkelaar Zabra fonkelden de ogen bij zowel de lokale politici als de ondernemers. De burgemeester en schepenen zagen niet alleen een magneet voor nieuw en vers bloed in de grensstad, ze waren ook verkocht aan het potentieel voor de tewerkstelling. De komst van een batterij aan grote retailspelers zou immers nieuwe jobs creëren. Het bruiste van de activiteit op en rond de voormalige textielterreinen, er kwamen aanpassingen voor het verkeer, het filiaal van supermarkt Delhaize begon zich te vullen en er kwam schijnbaar geen einde aan de roze wolk die boven Tyber dreef.

Lege parkeerplaatsen: het prestigeproject zorgde niet bepaald voor een volkstoeloop. © CL

Stille Zabra

In 2022 moest de roze wolk plaats maken voor een gitzwarte donderwolk. De supermarkt sloot na amper zeven maanden reeds de deuren. “Geen omzet, geen toekomstperspectieven en alles wat de projectontwikkelaar heeft beloofd blijkt gebakken lucht”, klonk het toen in verschillende reacties.

We zullen communiceren wanneer de tijd rijp is – Jonathan Njotea (De Senior Project Developer van Zabra)

Van de komst van alle grote spelers bleek geen sprake meer te zijn. Meer nog: de gebouwen waarin ze zich zouden installeren werden niet eens gebouwd. Het Las Vegas van Menen bleek een lege doos. Het enige gebouw op de site kreeg meer dan eens te maken met straattuig, waarbij er zelfs een poging werd ondernomen het in brand te steken. De gigantische parking, bedoeld voor de duizenden klanten die wekelijks naar Menen zouden stromen, wordt enkel nog gebruikt voor een occasionele rommelmarkt en de hekken rond het centrale blok spreken boekdelen.

Bij Zabra, de projectontwikkelaar die de grootse plannen aankondigde, blijft het stil. “We hebben daar geen commentaar op”, klinkt het steevast bij Jonathan Njotea. De Senior Project Developer van Zabra was de man die het project aan zowel stadsbestuur als pers bekendmaakte. Het is eveneens de man die zich in stilzwijgen hult. Over een fiasco wil hij het niet hebben, over loze beloftes nog minder. “We zullen communiceren wanneer de tijd rijp is”, lijkt hun mantra te zijn.

De Delhaize die de grootste van Zuid-West-Vlaanderen moest worden, sloot na zeven maanden haar deuren. © CL

Falen grote supermarkt

De situatie wordt ook vanuit het stadhuis met argusogen gevolgd. Schepen van Omgeving Mieke Syssauw (CD&V), die het dossier op de voet heeft gevolgd, reageert dan ook erg voorzichtig.

“Het is volstrekt normaal dat de mensen zich vragen stellen, heel wat vragen. Het is een project dat met de nodige aandacht werd gelanceerd en waarbij alles dan volledig is stilgevallen. Het falen van de grote supermarkt heeft in dit alles ook weinig geholpen.”

Toch wil de schepen niet van een mislukking spreken. “We geloven nog steeds in het waanzinnige potentieel van het project op de Tybersite. Als stadsbestuur hebben we natuurlijk slechts een beperkte rol te spelen in dit verhaal. De site is en blijft volledig in privéhanden en we hebben hier enkel toegezien op de aanvraag van de vergunningen. We konden niet toestaan dat het complex rechtstreeks de concurrentie zou aangaan met onze middenstand, dus dat werd erg duidelijk in de vergunning opgenomen. Voor de rest lijkt het me vooral een kwestie van verschillende factoren die elkaar hebben opgevolgd. Het commerciële landschap van 2018 is helemaal niet meer te vergelijken met dat van vandaag. Er was de coronacrisis, waardoor heel wat ondernemers op de rem zijn gaan staan. Die crisis werd dan opgevolgd door een energiecrisis, wat opnieuw voor heel wat problemen heeft gezorgd. Voor zover we weten is Zabra nog volop bezig met de ontwikkeling van de Tyber site en zijn er verschillende gesprekken aan de gang.”