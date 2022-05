Een groter kernwinkelgebied en extra subsidies voor een versterkte handel in Roeselare

Ondernemen is onlosmakelijk deel van het Roeselaars DNA. Na twee coronajaren is onze economie dan ook in volle ontwikkeling. Vooral de handel en horeca leven op. Aan de vooravond van Winkelnacht stelde de Stad al een aantal acties voor. Nu vullen we die verder aan met gerichte beleidsbeslissingen.

Met de acties Shop #VANRSL en Proef #VANRSL wil Roeselare kwalitatieve winkels en horeca naar de binnenstad lokken. “Met een gemiddelde leegstand van slechts 11,8 procent doen we het al beter dan de meeste centrumsteden. Om onze winkelstraten verder te verrijken, sturen we ons beleid nog wat bij. Een eenvoudiger subsidieaanbod maakt het lokale ondernemers makkelijker. Daarbij definiëren we duidelijker welke zaken recht hebben op steun. De lokale horeca kan nu ook expliciet rekenen op een subsidie. En we kijken verder dan de winkel zelf: de Stad stimuleert het gebruik van de bovenverdiepingen als woning of kantoorruimte”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Extra ondersteuning

Roeselare wil startende horecaondernemers maximaal ondersteunen bij hun eerste stappen. Door alle administratieve plichtplegingen in een helder en overzichtelijk reglement te gieten, begeleiden we hen richting een succesvolle opstart. Het nieuwe horecareglement schept ook een kader waarmee we kandidaten voor zomer- of winterbars kunnen beoordelen.

“Ten slotte zal een groter deel van het centrum als kernwinkelgebied beschouwd worden. Het Polenplein, de Botermarkt, het Stationsplein en het laatste deel van de Zuidstraat maken hier nu ook deel van uit.”

Samenwerking stimuleren

“Het beleid lanceerde tijdens de pandemie een premie voor handelaars/horeca die samenwerken. Na een positieve evaluatie zullen we dat in deze legislatuur verder uitrollen. Ondernemers die samenwerken kunnen rekenen op een subsidie van maximaal 50 procent van de uitgaven die ze nodig hebben voor een evenement of activatie, met een plafond van 3.000 euro. Bovendien steunt de stad handelaars die hinder ondervinden door openbare werken. Zij kunnen rekenen op een trekkingsrecht tot 70 procent bij het opzetten van (doorstart)evenementen.”

Het oog wil ook wat

Aantrekkelijke winkelstraten zorgen voor uitstraling en nodigen bezoekers uit om te shoppen. Daarom verscherpt het recent aangepaste politiereglement enkele regels. Het formaat en de plaatsing van stoepborden wordt bijvoorbeeld beperkt, net als het uitstallen van handelswaar. Dit zullen we ook strenger handhaven. Anderzijds vermindert het tarief voor het plaatsen van stoepborden: van 150 euro naar 50 euro per jaar, zonder minimumtarief.