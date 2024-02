“Een goeie deal bezorgt me nog altijd een kick”: deze West-Vlaming leert zijn volk op koopjes jagen

De koopjesperiode zit er officieel op, maar dankzij deze man kan u het hele jaar lang solden doen. Gunther Devisch (36) stond zeven jaar geleden aan de wieg van Promojagers.be en heeft één grote missie in het leven: zijn medemens helpen om zoveel mogelijk te besparen. “Dit jaar willen we anderhalf miljoen Vlamingen bereiken”, zegt hij ambitieus. “Dan zitten we in élk huishouden.”

“Ik ben vanochtend naar de Colruyt om de hoek gegaan.” Gunther Devisch lacht de tanden bloot wanneer we ons aan de eettafel van zijn strakke woning nestelen. “Om toiletpapier van Everyday, hun huismerk. We hebben berekend dat één velletje er slechts 0,0007 euro kost, terwijl de goedkoopste variant tot nu toe 0,017 euro per papiertje kostte. Dat is dus bijna gratis, hé! Ik ga het product nu testen en als de kwaliteit goed zit, zullen we het met Promojagers.be promoten.”

Het enthousiasme waarmee de man – die met zijn vriendin en twee kinderen van 4 en 7 jaar oud in de Beernemse deelgemeente Oedelem woont – praat, werkt aanstekelijk. Gunther Devisch staat sinds 12 oktober 2017 te boek als de man die Vlaanderen toont waar de beste kortingen en deals te vinden zijn.

“Ons succes is logisch te verklaren. Wanneer je als consument kan besparen, ben je meteen wakker. En wij bieden onze tips op een laagdrempelige manier aan”

De inspiratie voor zijn spreekwoordelijk ei van Columbus kreeg de man toen hij zijn woning aan het verbouwen was. “Dit lijkt een nieuwbouwwoning, maar is het niet”, zegt hij. “Bloed, zweet en tranen heb ik hier in geïnvesteerd. Op een goeie dag stond ik aan de kassa van de Gamma of de Hubo en ik was de enige klant die een kortingsbon van 15 procent in handen had. Alle anderen betaalden daar de volle pot, terwijl die bon gewoon online te vinden was.”

“Verbouwen is erg duur, dus ging ik toen constant op zoek naar de beste deals. Die dag ging er bij mij een lichtje branden: hoe kan ik iets bedenken dat mensen op de hoogte stelt van alle mogelijke acties en kortingen?”

Geld én tijd besparen

Gunther werkte destijds op de marketingafdeling van supermarktketen Lidl, maar het idee bleef in zijn hoofd spoken. “Ik dacht meteen aan een website, maar tijdens een Voka-cursus die ik toen volgde, kreeg ik te horen dat ik best klein kon beginnen. Met een Facebookgroep, bijvoorbeeld. Dat vergt een minimum aan investeringen. Samen met Pieter-Jan Vanneste, mijn medevennoot, besloot ik de stap te wagen.”

© JOKE COUVREUR

De groep kreeg de titel Online promoties & vouchercodes België, met Gunther als eerste lid. “En mijn vrouw volgde al snel als fan nummer twee”, schatert hij. “Twee maanden later doopte ik mijn initiatief om in Promojagers België en begon het concept zich olievlekgewijs te verspreiden. Een jaar na de start telde de groep al 40.000 leden. Een cijfer dat alleen maar is blijven stijgen.”

Met als kers op de taart dit weekend het 400.000ste lid. “Daar sta ik nog elke dag van te kijken”, aldus een nuchtere Gunther. “Maar het bewijst dat ons concept echt nódig is. Zeker nu de prijs van onze winkelkar de laatste jaren geëxplodeerd is.”

“We willen mensen geld én tijd besparen. Wij tonen waar je het goedkoopst kan winkelen. Ontzorgen heet dat, zeker?”

Het concept is kinderlijk eenvoudig. In de Facebookgroep kunnen alle leden topdeals en superpromo’s met elkaar delen, maar Promojagers.be is intussen veel meer dan enkel een forum op sociale media. Op de eigen website bundelt Gunter met zijn zeskoppig team alle mogelijke folders van supermarkten en andere grote winkelketens en gaan ze elke dag opnieuw onophoudelijk op zoek naar de beste deals in Vlaanderen.

“Op die manier willen we mensen geld én tijd besparen. Wij tonen hen waar ze het goedkoopst kunnen winkelen. Ontzorgen heet dat, zeker?”

Google van de promo’s

Dat zijn hersenspinsel dergelijke proporties zou aannemen, had Gunther ook zelf nooit durven dromen. “Ik weet nog dat mijn schoonbroer en ik ooit de weddenschap aangingen dat hij mijn gras zou komen afrijden als we 100.000 volgers hadden. Wel, hij mag al vier keer komen”, lacht hij.

“Aan de andere kant is het succes ook logisch te verklaren. Wanneer je als consument kan besparen, ben je meteen wakker. Wie op de kleintjes let, kan een groot resultaat neerzetten. En we bieden het op een erg laagdrempelige manier aan. We willen onze website laten uitgroeien tot de Google van de promoties. Dé zoekmachine die je moet consulteren voor je op boodschappen vertrekt.”

© JOKE COUVREUR

Wie denkt dat de supermarkten opper-Promojager Gunther en zijn team als de baarlijke duivel beschouwt, heeft het bij het verkeerde eind. Promojagers.be heeft intensieve samenwerkingsverbanden met Lidl, Aldi en Albert Heijn.

Wij kunnen onze megafoon gebruiken om hun toppromo’s nog feller in de aandacht te zetten. Maar dat doen we enkel wanneer we elke aanbieding gedubbelcheckt hebben. Alles wat we de wereld insturen, moet honderd procent kloppen én de consument de beste prijs garanderen. Onze absolute houvast daarbij is om altijd de prijs per liter of kilo als maatstaf te nemen. Alleen zo kan je correct vergelijken.”

‘Kom, we pakn da mee’

Zeven jaar na de geboorte van Promojagers.be zijn de fundamenten van Gunthers geesteskind stevig gegoten. “Weet je wat me het meest voldoening schenkt? De mailtjes en berichtjes van mensen om ons te bedanken. Daar zitten af en toe emotionele verhalen tussen. Dat ze dankzij onze tips hun gezin eten kunnen geven of zich eens een extraatje kunnen permitteren. Dáár doe ik het voor.”

En hoewel Gunther al best wat topdeals wist te scoren, blijft een goeie promotie nog altijd voor een goeie portie adrenaline zorgen. “Het geeft me nog altijd een kick”, vertelt hij met pretoogjes.

“Dan is het vaak ook moeilijk om er zelf aan te weerstaan en kom ik met een grote lading pasta, vaatwastabletten of wasmiddel thuis. Ik heb en cours de route wel geleerd om altijd eerst de houdbaarheidsdatum te checken. In het begin van mijn nieuwe carrière heb ik ooit eens een groot lot Coca-Cola moeten wegkappen…”

“200.000 views per filmpje op onze TikTok-kanaal is al lang geen uitzondering meer. Zo gebeurt het dat ik af en toe een selfie moet uitdelen. De max, toch?”

Anno 2024 is Gunther uitgegroeid tot hét uithangbord van de promojagende Vlaming. “Dankzij onze filmpjes op ons TikTok-kanaal, waar we 60.000 volgers hebben. 200.000 views per video is geen uitzondering meer.”

“Sinds juni vorig jaar zijn we er dagelijks op actief. Dat zorgt ervoor dat mensen me af en toe herkennen. Vooral jongeren weten wie ik ben en kennen mijn slagzinnen al. Meepakkeuuh of kom, we pakn da mee”, grijnst hij. “En ja, ik heb al enkele selfies moeten uitdelen. De max, toch?”

Chasseurs de promo

Zelf koopt Gunther naar eigen zeggen amper nog iets zonder korting. “Uit ervaring weet ik dat heel veel producten om de drie maanden opnieuw in reclame staan. Het is zaak van op die momenten je slag te slaan. En dat is iets dat echt iederéén kan doen, dankzij onze tips.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De komende jaren wil Gunther Promojagers.be verder uitbouwen. “We hebben al enkele keren de kans gehad om de zaak te verkopen. Onder andere Test Aankoop en DPG Media toonden concrete interesse, maar een overname is niet aan de orde. Dit is mijn derde kindje, ik wil het zien opgroeien. Het kan al stappen, nu wil ik het leren lopen.”

“Onze website moet voor koopjesjagers hét portaal bij uitstek worden en daarom denken we er aan om de verplichte registratie af te schaffen en ons aanbod volledig vrij toegankelijk te maken. We willen dit jaar ook onze Franstalige poot – Chasseurs de promo – op Facebook serieus uitbouwen.”

Het buitenland veroveren, staat voorlopig niet op de agenda. “Nederland is even een optie geweest, maar we willen ons eerst op eigen land focussen. Dit jaar willen we anderhalf miljoen Vlamingen bereiken. Dat zou betekenen dat we in élk huishouden onze boodschap kunnen verkondigen en mensen kunnen helpen om hun budget beter te beheren. Ik vind het vooral fantastisch dat ik mijn brood kan verdienen met iets wat me ongelooflijk gelukkig maakt.”