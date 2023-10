Economische situatie in West-Vlaanderen gaat erop achteruit: “6 tot 8 procent verwacht in bouw en industrie”

De economische situatie in West-Vlaanderen gaat erop achteruit, vooral in de bouw en de industrie wordt het problematisch. Dat blijkt uit een economische enquête van Voka bij 160 West-Vlaamse ondernemingen. De industrie verwacht voor dit jaar een achteruitgang van 6 procent op vlak van economische activiteiten, in de bouwsector zelfs 8 procent. “Onze bedrijven verliezen kracht en we moeten daar dringend iets aan doen voor het helemaal dramatisch wordt”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

“We hoorden het al een tijdje, maar nu worden onze vermoedens bevestigd door onze rondvraag bij 650 leden in Vlaanderen: het gaat niet goed met de economie”, stelt Bert Mons. “En dat zat er waarschijnlijk ook niet direct beter op worden. De hoge loon- en energiekosten, het personeelstekort en de geopolitieke spanningen, waarmee we al een tijdje te maken krijgen, hebben hun effect.”

Afnemende vraag

In 6 op de 10 bedrijven zitten de orders onder het normale niveau. 4 op de 10 bedrijven verwachten dit halfjaar nog een verdere daling van de orders. “De vraag neemt duidelijk af. En dan vooral vanuit het buitenland. Zo verliezen onze bedrijven de kracht om goed en snel te concurreren.” Uit de rondvraag blijkt dat de ondernemingen verwachten dat hun jaarlijkse omzet zal dalen met gemiddeld 2,6 procent, terwijl ze in augustus nog verwachtingen hadden van een omzetstijging met 2,5 procent.

En dat heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid. “1 op de 5 bedrijven doet vandaag al beroep op tijdelijke werkloosheid. En 1 op de 10 vreest dat ze dit de komende maanden zullen moeten doen”, gaat Mons verder. “Bij de grote industriële bedrijven met meer dan 250 medewerkers ligt dit nog hoger en doet een vierde al beroep op de tijdelijke werkloosheid. Ook de investeringen lijden eronder, want 1 op de 3 verlaagt hun plannen en 1 op 7 overweegt om zelfs een herstructurering door te voeren. En ondanks dat alles blijven die bedrijven een krapte op de arbeidsmarkt zien voor de juiste mensen.”

Maatregelen nodig

“Er zijn vele structurele handicaps, die het onze ondernemingen moeilijker maken om goed te kunnen concurreren. Zoals de loonkosten, energiekosten, krappe arbeidsmarkt en onzekerheden van vergunningen. Die moeten weggewerkt worden of het kan grote gevolgen hebben voor de investeringen in onze regio”, stelt Mons duidelijk. “Daarom vragen we de politiek om nu actie te ondernemen voor noodzakelijke hervormingen. De verkiezingen zijn geen alibi om niets te doen: neem op korte termijn maatregelen voor het te laat is.”

“Als we niets doen, dan zetten we onze economie, groei en welvaart op het spel. Vanuit West-Vlaanderen verwachten we een aantal concrete maatregelen door de federale én Vlaamse overheid. Zoals een verlening van de tijdelijke verlaging van de patronale bijdragen, dat bedrijven die het moeilijk hebben de betaling van RSZ-werkgeversbijdragen mogen uitstellen en dat er maximale korting komt op de transmissienettarieven voor energie-intensieve industriële verbruikers. Maar een goede stap zou ook zijn om een goed vergunningskader te hebben met een dringende goedkeuring van een beter onderbouwd stikstofdecreet, een beter en geïntegreerd industrieel beleid en een nieuwe financiering voor industriële klimaatinvesteringen”, besluit Mons.