Echtpaar runt samen detectivebureau in Oostrozebeke: “Ons ultiem gadget? Een handtas met ingebouwd fototoestel”

Wie aan een privédetective denkt, krijgt meteen het clichébeeld van een man in beige regenjas, vergrootglas in de hand en turend door een van twee gaten voorziene krant voor zich. Johan De Clercq (45) en Lindsay Monteyne (44) bewijzen het tegendeel. Sinds september runt het echtpaar het privédetectivebureau Seek Investigations. “Dat we elkaar zó goed aanvoelen, is net onze sterkte. Als we samen op pad zijn, maken we ons nooit verdacht.”

Lindsay en Johan wonen in een onopvallend huis in een rustige straat in Oostrozebeke. Op het eerste zicht lijkt het koppel doodnormaal, maar hun beroep spreekt wél tot de verbeelding. Een halfjaar geleden bliezen ze samen Seek Investigations in het leven, een privédetectivebureau waar zowel bedrijven als gewone stervelingen beroep op kunnen doen.

Steken onder andere in hun gamma: pesten op het werk, ziekteverzuim, seksueel overschrijdend gedrag, diefstal, stalking, overspel, voorhuwelijksonderzoek en ga zo maar verder. Het lijstje aan items die het echtpaar in alle discretie al dan niet aan het licht kan brengen, is schier eindeloos.

Elke keer we resultaat boeken, krijgen we een kick. Dat valt met geen woorden te beschrijven

Ons land telt om en bij de 800 gecertificeerde privédetectives, waarvan het leeuwendeel aan een bedrijf – zoals een verzekeringskantoor of multinational – verbonden is. In West-Vlaanderen zijn er een zestiental actief, maar een echtpaar die de stap zet, dat moet een unicum zijn.

Ethisch hacker

“Klopt”, glimlachen Lindsay en Johan, die liever niet herkenbaar in de krant verschijnen. “Maar daarin schuilt net ook onze grote sterkte. We zijn al elf jaar getrouwd en kennen elkaar door en door. We weten perfect wat we aan mekaar hebben en zijn perfect op elkaar ingespeeld.”

“Bovendien maken we ons nooit verdacht als we samen een opdracht afwerken. We zijn gewoon een doorsnee koppel, met veel begrip voor elkaar. Als privédetective moet je soms lange uren op onverwachte momenten kloppen. Het helpt dan wel als je dezelfde job doet. We zijn ook gewoon vaak samen de baan op.”

De carrièreswitch kwam er op voorzet van Johan. “Ik run al een tiental jaar Democon. Daarmee ben ik al zo’n tien jaar actief in de gespecialiseerde telecommunicatie, bij enkele grote bedrijven. Ik heb ook een erkenning als ethisch hacker, maar om dergelijke opdrachten juridisch waterdicht te maken, moet ik als privédetective rapporteren. Zo kreeg ik het idee om als echtpaar zo’n opleiding af te werken.”

Johan en Lindsay volgden samen een twee jaar durende cursus bij Syntra Midden-Vlaanderen in Asse en zwaaiden in augustus vorig jaar af. Een maand later schoot ging Seek Investigations uit de startblokken. “Ik bekommerde me al om het administratieve luik van Democon, dus was het logisch dat ik ook mee in dit verhaal zou stappen.”

Altijd alert blijven

Na zes maanden zit Seek Investigations op kruissnelheid. “We hebben véél werk”, klinkt het. “En het leuke is: elke job is compleet anders, al zien we wel een duidelijk patroon. Bedrijven huren ons regelmatig in om werknemers te schaduwen waarvan ze vermoeden dat ze tijdens hun ziekteverlof bijklussen.”

“Op privévlak staat overspel afgetekend op nummer één, maar ook voor drank- en druggebruik worden we vaak ingeschakeld, net als situaties die over het hoederecht van kinderen gaan.”

Het stereotype beeld van de stoffige detective die om de hoek loert, ontkrachten Lindsay en Johan meteen. “Onze aanpak is toch net iets anders”, glimlachen ze. “Elke case bereiden we eerst thuis tot in de kleinste details voor. Veel online opzoekwerk, alle mogelijke scenario’s uittekenen… Eenmaal we op pad gaan, willen we voor zo weinig mogelijk verrassingen staan.”

Hét gadget van Seek Investigations: een handtas met ingebouwd fototoestel. © JOKE COUVREUR

Het veldwerk bestaat vaak uit veel en lang wachten. “Neem nu een man of vrouw die ons inhuurt om te checken op de partner vreemd gaat. Dan zitten we vaak urenlang in onze wagen naar een voordeur te turen, maar je aandacht mag niet verslappen. Je moet altijd alert blijven. Die 15 seconden waarin er mogelijk iets te zien zal zijn, die moeten we beet hebben, hé.”

“En ondertussen kunnen we de gewone dingen des levens bespreken. Als koppel heb je altijd wel iets om over te praten, zelfs het vervangen van een defecte wasmachine”, schateren ze.

‘Fotohandtas’

Wie Lindsay en Johan wil inhuren, weet vooraf perfect waar hij aan toe is. “Na een verkennend gesprek bepalen we een vaste prijs voor een duidelijk afgelijnd pakket. Dat gaat van 60 tot 110 euro per uur, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. En elke keer we een klant resultaat kunnen voorleggen, of dat nu positief of negatief nieuws is, krijgen we een zekere kick. Dat valt met geen woorden te beschrijven.”

“Daar doen we het voor, mensen helpen. We weten dat ons werk hen wijzer heeft gemaakt en op weg zet om de juiste beslissingen te nemen. We hebben het voorbije halfjaar trouwens mogen ervaren dat het spreekwoord waar rook is, is vuur veel waarheid in pacht heeft…”

Maar wat maakt nu een goeie privédetective? “Eigenlijk moet je je onzichtbaar kunnen maken. Je moet een grijze muis binnen de samenleving zijn. Je moet ook oog hebben voor de kleinste details”, zegt Johan. “Zo let ik in het schemerdonker altijd op de schoenzolen, want veel mensen dragen elke dag dezelfde schoenen. Lindsay zal meer oog hebben voor hoe iemand beweegt. Ons fototoestel met telelens en nachtkijker liggen ook altijd in de koffer, want we kunnen op elk moment van de dag opgeroepen worden.”

Het ultieme gadget is de handtas met ingebouwd fototoestel. “Erg James Bond, hé”, grijnst Lindsay. “Maar het is al een paar keer erg nuttig gebleken. Dan doe ik net alsof ik mijn telefoon even wil checken en ondertussen neem ik volledig onopvallend een foto. Als die dan een case kan openbreken, is de voldoening héél groot.”

Info: www.seekinvestigations.be.