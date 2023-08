E5 heropent op 25 augustus winkel in Roeselare

Op 25 augustus gaan de deuren van de volledig vernieuwde e5 in Roeselare weer open. De renovaties maken deel uit van de groeiambitie van e5. De Belgische moderetailer zet fors in op investeringen in het merk, winkels en flagshipstores, webshop, logistiek, ERP en business intelligence, medewerkers en de verduurzaming van het assortiment met nieuwe eco-vriendelijke collecties die jong en oud aanspreken.

De winkel in Roeselare werd volledig ingevuld volgens een vernieuwd concept dat nog beter aansluit qua look & feel bij de boetiekbeleving van e5. “De klanten vinden er 955 m² vol comfortabele, modieuze kleding van eigen bodem én internationale merken voor zowel heren als dames. Zo ontdekken de klanten er in première de nieuwe collectie van AC by Annelien Coorevits. Dit intussen goed gekende Belgisch modelabel wordt gekenmerkt door speelse, vrouwelijke en hedendaagse silhouetten en verrijkt vanaf herfst-winter 2023 het aanbod van e5.”

“We vinden het heel belangrijk om op 15 minuten van elke Vlaming een e5 te hebben. We willen de klanten laten stralen in onze lokale boetiek met kwaliteitsvolle Belgische mode en excellente persoonlijke service. Dankzij deze renovatie zijn we met ons concept dichtbij iedereen in de buurt van Roeselare”, aldus Peter en Kristof De Sutter, CEO’s van het familiebedrijf.

Jaarlijkse Oxfam kledingcampagne

Op 28 augustus start e5 met de traditionele refive campagne. “Vanaf 25 augustus kunnen ook de klanten van de vernieuwde e5-winkel Roeselare hun oude kleding in goede staat inleveren voor hergebruik door mensen in ons land die het nodig hebben. Met deze refive herfstcampagne, waaraan e5 al meer dan 20 jaar meewerkt, heeft het in totaal al 15.000 ton kleding opgehaald. Hiermee is e5 een van de belangrijkste partners van Oxfam België. De klanten worden extra aangezet om hun oude kleding een nieuw leven te bieden met een korting van 12,50 euro per aankoopschijf van 60 euro.”