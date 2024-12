Duurzaam vernieuwde Carrefour Market Mariakerke heropend: “Lichtarmaturen van gerecycleerde waterflessen”

Op donderdag 12 december opende de compleet vernieuwde Carrefour Market Mariakerke van franchisepartner Karen Pollet opnieuw de deuren. Karens focus op duurzaamheid en klanthartelijkheid vormde de rode draad doorheen de transformatie: bijna alle oude materialen kregen een nieuwe bestemming. Zo zijn de lichtarmaturen gemaakt van gerecycleerde 19 l-waterflessen.

Waar een doorsneewinkelrenovatie bestaat uit een afbraak- en opbouwfase, kende de winkel aan de Nieuwpoortsesteenweg er één extra: een circulaire ontmantelingsfase. “We sorteerden al het materiaal en gaven het een nieuwe bestemming”, licht Karen toe. “Zo krijgen de plafondplaten een tweede leven via de non-profit Akoestiekfabriek. Om alle batterijen uit duizenden elektronische schaplabels te recycleren, hebben onze medewerkers die allemaal handmatig ontmanteld.”

Wie goed kijkt, ziet ook in en rond de winkel tal van voorbeelden van die duurzame en circulaire visie. Het hout uit de vorige winkel werd bijvoorbeeld verwerkt tot nieuwe platen en ingezet voor de nieuwe fruit-, brood- en onthaalmeubels. Maar de meest opvallende eyecatchers zijn de lichtarmaturen, gemaakt van gerecycleerde 19-liter-waterflessen. Karen: “Dit illustreert mooi hoe we afval niet weggooien, maar een nuttige bestemming geven.”

Klanthartelijk

Als franchisepartner heeft Karen twee duidelijke motto’s: altijd kiezen voor kwaliteit en klanthartelijk zijn. Dat bleek ook tijdens de winkeltransformatie. Toen klanten de voorbije maanden niet in hun vertrouwde Carrefour Market terechtkonden, vond Karen een oplossing om hen te ontzorgen. “We installeerden een pop-up market in een tent van 600 vierkante meter, compleet met een versafdeling en services als de postbalie, fruitpersmachine en leeggoedmachine.”

In de nieuwe winkelinrichting staat de klantbeleving eveneens centraal. Karen: “Ons paradepaardje is de nieuwe versafdeling met bediening. Hiervoor ontwikkelden we een ‘Butcher’s Place’-concept, compleet met rijpingskast. We werken er onder meer met uitsluitend vrouwelijk rundvlees voor de beste smaak en malsheid.”

En daar blijft het niet bij. “In de bakkerij rijzen en bakken we onze pistolets en stokbroden zelf voor de beste kwaliteit. Verder telt ons aanbod tal van lokale delicatessen, die we stuk voor stuk op onze Facebookpagina zullen voorstellen.”

Heropening

Waar de deuren van de pop-up Market nu dus sluiten, openen die van de vernieuwde winkel. Karen: “Ons team kan niet wachten om iedereen te ontvangen. Daarom krijgen de eerste 100 klanten op 12 december een gratis boeket, en de eerste 60 klanten op 15 december een gevulde box. Wie niet in de prijzen valt, kan nog altijd profiteren van onze promotie- en kortingsacties. Ook voor kinderen is de opening trouwens een feest, met kindergrime en een ballonnenclown.”