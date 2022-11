Dure gemeentes in regio Brugge kunnen jongeren helpen om in hun eigen streek te blijven wonen

Binnenkort wordt het in gemeentes met de hoogste grondprijzen gemakkelijker om als jonge starter een woning te kopen. Via het herziene decreet ‘Wonen in eigen streek’ maakt de Vlaamse regering het mogelijk voor die lokale besturen om een voorrangsbeleid te voeren voor inwoners die een sterke band hebben met ‘hun’ gemeente, maar niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zonder hulp daar een eigen stekje te bemachtigen

Het wordt steeds moeilijker voor jongeren om een woning te kopen zonder een financieel duwtje in de rug van de familie. Dat is al zeker het geval voor twintigers en dertigers die zijn geboren en getogen in een dure stad of gemeente, en graag in die streek willen blijven wonen. Door het nieuwe decreet kunnen 90 Vlaamse gemeentebesturen een aantal verkavelingen voorbehouden voor die bevolkingsgroep en tevens instaan voor de 50 tot 100 procent van het grondaandeel, waardoor de kopers zelf minder diep in de buidel moeten tasten.

Dure regio’s

Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Zuienkerke, Koksijde en Knokke-Heist: dat zijn de West-Vlaamse gemeentes die binnenkort gronden kunnen reserveren voor eigen inwoners. Zij komen hiervoor in aanmerking omdat de mediaanprijs van een woning de afgelopen vijf jaar daar het hoogst was. Ook enkele grote (centrum)steden kregen een plekje in de lijst. Concreet mogen die lokale besturen gronden reserveren die liggen in verkavelingsprojecten van minstens 5 loten, in (verbouw)projecten voor groepswoningbouw of appartementen met minstens 5 woongelegenheden. Bij private ontwikkelaars gaat het om maximaal 40%.

Voor die woningen kunnen ze evenwel een financiële tussenkomst doen in het grondaandeel, waardoor de woningen betaalbaarder worden voor kandidaat-kopers. De projectontwikkelaars lijden geen minwaarde, aangezien de gemeente de grond aankoopt aan schattingsprijs. De lokale besturen zien hun investering altijd terug na verkoop van de woning of wissel van eigenaar.

Sociaal weefsel

Hiermee wil de Vlaamse regering een specifieke doelgroep helpen: jonge werkenden en gezinnen die te veel verdienen voor een sociale woning, maar te weinig verdienen om zelf een huis of appartement te kunnen kopen in de streek waar ze een sterke band mee hebben. Het inkomen vormt logischerwijs één van de criteria om in aanmerking te komen. Daarnaast mogen ze nog geen onroerend eigendom bezitten én moeten ze de afgelopen tien jaar minstens vijf jaar ingeschreven geweest zijn in de gemeente of Vlaamse buurgemeente waar ze een woning willen aankopen.

“Hoe meer mensen moeten wegtrekken uit hun eigen streek, hoe groter de kans op vervreemding”

Door deze bevolkingsgroep voorrang te geven bij het aankopen van een huis of appartement wil de Vlaamse regering de lokale binding in deze dure regio’s weer versterken. “Hoe meer mensen noodgedwongen moeten wegtrekken uit hun eigen streek, hoe zwakker het sociaal weefsel en hoe groter de kans op vervreemding in de betrokken gemeenten en regio’s”, zeggen minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Wonen Matthias Diependaele.