Dubbel feest bij Total tankstation en Bite & Ride: “We bieden een totaalconcept”

Dubbel feest bij het gezin Vander Stichele. Hun broodjeszaak Bite & Ride bestaat vijf jaar en dat net in het jaar dat vader Karl en moeder Marleen dertig jaar een tankstation uitbaten. “Met een tankstation alleen wordt het moeilijk. Daarom proberen we hier langs de Meiboomlaan een totaalconcept aan te bieden.”

Dertig jaar geleden startten Karl Vander Stichele (59) en Marleen Demeulenaere (58) een tankstation op langs de Meensesteenweg, op de plaats waar nu het postkantoor huist. “We bedienden nog onze klanten aan de pomp. De focus lag toen volledig op de brandstoffen”, weet Marleen nog. In 1999 verhuisde het tankstation naar de hoek van de Meiboomlaan en de Rijksweg. “Een uitstekende locatie waar er ook nog tal van mogelijkheden waren.”

Sinds de verhuizing naar de Meiboomlaan kan je bij Total Vander Stichele voor heel wat meer terecht dan voor brandstoffen alleen. “We proberen telkens in te gaan op de vraag van de klanten”, aldus zoon Bert, die een vijftal jaar geleden mee in de zaak stapte. Zo vroegen klanten die na het tanken de winkel bezochten vaak of er broodjes verkrijgbaar waren. “Ruim vijf jaar geleden beslisten we dan ook om onze zaak te verbouwen. De ruime kranten- en magazinehoek maakte plaats voor een nieuwe broodjeszaak”, aldus Marleen.

Bite & Ride bestaat nu ook al vijf jaar. “We hadden nooit gedacht dat dit zo’n succes zou worden. Op drukke momenten over de middag staan we er met acht mensen”, aldus Bert. Vanuit de bedrijvensector kwam de vraag om broodjes te leveren. “Bedrijven, maar ook de jeugdopleiding van Club Brugge die op Schiervelde huist, smullen van onze broodjes.” Bert merkt dat mensen meer en meer van Bite & Ride spreken in plaats van Total Vander Stichele. “De broodjes zijn belangrijk geworden, maar doordat we een totaalconcept kunnen aanbieden draaien we goed. Terwijl je tankt of de auto wast kan je een broodje of iets anders kopen in de shop. En er zijn nog zeker mogelijkheden op deze site, maar we willen alles stap per stap doen. Momenteel hebben we heel wat werk en past de puzzel goed in elkaar.” (BF)